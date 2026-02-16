Balhorn enttäuscht beim Saisonauftakt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein hochverdienter Sieg der Gäste, besaßen sie gegendie enttäuschenden Platzherren doch jederzeit spieltechnische Vorteile. Bei Balhorn wurde Hänsel an allen Ecken und Enden vermisst, Spielertrainer Krug schied angeschlagen zur Pause aus. Innerhalb von 150 Sekunden die Vorentscheidung durch A. Fehling (48) und T. Krohne (51). Den SVB Treffer markierte T. Bernhardt (7)