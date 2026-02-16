 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Balhorn enttäuscht beim Saisonauftakt

von Jürgen Kleinhans · Heute, 10:19 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
Udenhausen
So., 14.08.1994, 15:00 Uhr
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
TSV Udenhausen
TSV UdenhausenUdenhausen
1
2
Abpfiff

Ein hochverdienter Sieg der Gäste, besaßen sie gegendie enttäuschenden Platzherren doch jederzeit spieltechnische Vorteile. Bei Balhorn wurde Hänsel an allen Ecken und Enden vermisst, Spielertrainer Krug schied angeschlagen zur Pause aus. Innerhalb von 150 Sekunden die Vorentscheidung durch A. Fehling (48) und T. Krohne (51). Den SVB Treffer markierte T. Bernhardt (7)