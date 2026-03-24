Baldham-Vaterstetten verpatzt den Rückrundenauftakt: „Ein wildes Spiel“

Augen zu vor dem Kopfball: Baldhams Luisa Sieger-Krumpholz (li.) und Valentina Schmidt gegen Teresa Gebhard. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Eine 0:1-Niederlage mussten die Damen des SC Baldham-Vaterstetten zum Kreisklasse-Rückrundenstart gegen den TSV Hohenbrunn einstecken. Die Gäste verschafften sich mit den drei Punkten erst einmal Luft zum einzigen Abstiegsrang, für den SCBV ist dies aufgrund der noch komfortablen Situation kein Thema.

„Ein Fehler, ein Tor.“ So kommentierte Trainer Stefan Schunck den entscheidenden Treffer durch Elisa Jeßberger in der 79. Minute. Ein Remis wäre für ihn das gerechtere und passendere Ergebnis gewesen. „Es war ansonsten ein wildes Spiel, bei dem man gemerkt hat, dass es unser erstes Spiel war und noch der Rhythmus fehlt“, erläuterte Schunck.