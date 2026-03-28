– Foto: IMAGO IMAGES

Poing triumphiert im Heimspiel

TSV Poing – TSV München-Ost 3:1

Der TSV Poing feierte einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den TSV München-Ost und sicherte sich damit den ersten Dreier der Saison. Durch diesen Erfolg klettert Poing auf Rang 4 der Tabelle, während München-Ost auf Platz 8 abrutscht und weiter auf den ersten Sieg wartet.

---

Baldham-Vaterstetten übernimmt die Spitze

SC Baldham-Vaterstetten – FC Ismaning 4:0

Mit einem klaren 4:0-Heimsieg setzte sich der SC Baldham-Vaterstetten eindrucksvoll durch. Die Offensivstärke brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung (Platz 1). Der FC Ismaning muss sich nach dieser Niederlage mit Platz 5 zufriedengeben.

---

Olympiadorf ringt Pullach nieder

SV Pullach – SV Olympiadorf München 2:4

In einem torreichen Duell setzte sich Olympiadorf München auswärts mit 4:2 durch. Mit diesem Erfolg behauptet die Mannschaft Platz 2 in der Tabelle. Pullach bleibt nach dem zweiten Spiel ohne Sieg auf Rang 7.

---

Bogenhausen startet mit Auswärtssieg

TSV Hohenbrunn – SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München 0:3

Der SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München erwischte einen perfekten Auftakt und gewann auswärts verdient mit 3:0. Damit springt das Team auf Platz 3. Hohenbrunn muss nach der Niederlage weiter auf den ersten Sieg warten und belegt nun den 9. Tabellenplatz.