 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Baldham-Vaterstetten übernimmt die Spitze

2. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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U19-KL Quali BOL
Haching II
Olympiadorf
SV Pullach
Bogenh/SW Mü

Poing triumphiert im Heimspiel

TSV Poing – TSV München-Ost 3:1

Der TSV Poing feierte einen souveränen 3:1-Heimsieg gegen den TSV München-Ost und sicherte sich damit den ersten Dreier der Saison. Durch diesen Erfolg klettert Poing auf Rang 4 der Tabelle, während München-Ost auf Platz 8 abrutscht und weiter auf den ersten Sieg wartet.

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Baldham-Vaterstetten übernimmt die Spitze

SC Baldham-Vaterstetten – FC Ismaning 4:0

Mit einem klaren 4:0-Heimsieg setzte sich der SC Baldham-Vaterstetten eindrucksvoll durch. Die Offensivstärke brachte nicht nur drei Punkte, sondern auch die Tabellenführung (Platz 1). Der FC Ismaning muss sich nach dieser Niederlage mit Platz 5 zufriedengeben.

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Olympiadorf ringt Pullach nieder

SV Pullach – SV Olympiadorf München 2:4

In einem torreichen Duell setzte sich Olympiadorf München auswärts mit 4:2 durch. Mit diesem Erfolg behauptet die Mannschaft Platz 2 in der Tabelle. Pullach bleibt nach dem zweiten Spiel ohne Sieg auf Rang 7.

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Bogenhausen startet mit Auswärtssieg

TSV Hohenbrunn – SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München 0:3

Der SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München erwischte einen perfekten Auftakt und gewann auswärts verdient mit 3:0. Damit springt das Team auf Platz 3. Hohenbrunn muss nach der Niederlage weiter auf den ersten Sieg warten und belegt nun den 9. Tabellenplatz.

Do., 26.03.2026, 19:15 Uhr
TSV Hohenbrunn
TSV HohenbrunnTSV Hohenbru
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München
SC Bogenhausen/Schwarz-Blau MünchenBogenh/SW Mü
0
3
Abpfiff

So., 22.03.2026, 15:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
2
4
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
3
1
Abpfiff

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
4
0
Abpfiff