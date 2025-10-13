Baldham hält trotz Pleitenserie an Trainer fest – Anzing-Parsdorf trotzt Phönix München

Der FCAP holt bei Phönix München ein 2:2 – ein wichtiges Signal vor dem Derby gegen Baldham-Vaterstetten, bei dem die Trainerfrage kein Thema ist.

Einen Punkt hat der FC Anzing-Parsdorf dem dadurch trotzdem an die Tabellenspitze gekletterten FC Phönix abgeluchst. Die Münchner profitierten von Truderings Überraschungsniederlage gegen Steinhöring, während der Gast trotz des Zählers für die Moral auf der Stelle tritt. „Wir haben einfach zu wenig Punkte insgesamt“, klagte Abteilungsleiter Peter Rauch unzufrieden über die Gesamtsituation.

Aber die Tagesvorstellung bei Phönix, zudem nach 0:2-Rückstand, durfte Rauch bejubeln. „Das tat gut und war Balsam auf die Seele. Es war kämpferisch eine geile Leistung und den Punkt nehmen wir gerne mit.“ Für den spielenden Funktionär war der Teilerfolg bei einem Spitzenteam auch wichtig für die Psyche und ein Fingerzeig für die Konkurrenzfähigkeit des FCAP in der Liga. Für die Gastgeber schnürte Salim Hussein einen Doppelpack (13./39.), wobei das 2:0 einem überraschenden Elfmeterpfiff entsprang. Rauch gab seiner Mannschaft mit dem 1:2 Hoffnung (44.), Alexander Dausch sorgte mit dem 2:2 nach Eckball (56.) für Rückenwind fürs anstehende Derby gegen Baldham-Vaterstetten.

Keinem Aktionismus wird Abteilungsleiter Walter Geck beim SC Baldham-Vaterstetten trotz der jüngsten Pleitenserie verfallen. „Es gibt beim Verein keine Trainerdiskussion.“ Damit stellt sich der Funktionär ganz klar hinter Trainer Gediminas Sugzda, trotz der fünften Niederlage in Folge mit dem 2:5 gegen Absteiger SpVgg 1906 Haidhausen. In diesem Spiel fehlte Sugzda krankheitsbedingt ebenso wie sein Co-Trainer Marko Maric. Roman Krumpholz, selbst angeschlagen, übernahm die Betreuung.

„Aber es ist auch der Wurm drin. Wir haben auch nicht die notwendige Konstanz und Festigkeit“, versucht Geck den augenblicklichen Misserfolg zu erklären. Nach der doch arg enttäuschenden 1:4-Pleite gegen Steinhöring wehrte sich der SCBV zwar gegen Haidhausen, doch am Ende siegte der Gast auch laut Geck verdient. Die Platzherren bekamen dabei den Gästestürmer Marwane Gobitaka einfach nicht in den Griff bei seinen drei Treffern (30., 57., 60.), Obed Danyo (28.) und Ervin Kurta (88.) sorgten für den Rest. Für die Baldhamer Gastgeber traf Niklas Peter zweimal (45., 66.).