Baldes und Stelker finden den richtigen Beat im 0/2 Takt

Am späten Sonntagnachmittag ging es im Dr.-Grosse-Sieg-Stadion um deutlich mehr als drei Punkte. Für Schlusslicht Wissen eine der letzten Patronen in der Trommel, für unsere SG Hochwald ein richtungsweisender Schritt, die rote Linie nicht zu überschreiten. 100 Zuschauer sahen ein intensives, teils unruhiges Duell, das am Ende mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg endete.

Schon vor dem Warmmachen wurde die SGH auf die Probe gestellt: Der Mannschaftsbus, traditionell launisch auf dem Weg nach Wissen, verweigerte die Weiterfahrt. Erst ein Ersatzbus brachte die Mannschaft rechtzeitig ins Stadion. Schiedsrichter Manuel Mück pfiff dankenswerterweise eine Stunde später an und leitete die Partie anschließend unaufgeregt und souverän, wie man es sich in einem Spiel mit solcher Bedeutung wünscht.

Wir begannen wach, fokussiert und direkt präsent. Bereits nach zwei Minuten zirkelte Mätti Burg einen Freistoß in den Strafraum, Jean Emamu wuchtete den Ball per Kopf Zentimeter am Pfosten vorbei. Wissen antwortete umgehend, doch Koltes parierte stark gegen Branko Petkovic.

Auf dem Feld wurde gerufen, dirigiert, diskutiert und phasenweise fühlte man sich an eine Montagmorgen-Frühschicht auf dem Bau erinnert. Doch aus diesem Stimmengewirr ragten zwei heraus: Jean Emamu und Dylan Diob, kompromisslos, aufmerksam, bildeten das SGH-Fundament.

Davor dirigierte Tobias Lenz als Polier im Zentrum mit der Ruhe und Cleverness eines alten Fuchses. Kaum ein Ball lief nicht über ihn, kaum ein Tempo wurde nicht durch ihn bestimmt.

Offensiv allerdings lief die Musik noch nicht im perfekten Takt. Linus Merling, Nils Hemmes und Louis Baldes vergaben mehrere Großchancen, die Latte und VfB-Keeper Marvin Scherreiks verhinderten die überfällige Führung. Wissen blieb dadurch im Spiel und setzte selbst gefährliche Nadelstiche.

Kurz vor der Halbzeit musste Hochwald tief durchatmen, als Koltes einen Schuss von Lukas Becher aus 16 Metern über die Latte lenkte. Mit einem torlosen Remis ging es in die Kabinen.

Baldes und Stelker finden den richtigen Beat

In der 51. Minute platzte der Knoten. Nach einer Ecke landete der zweite Ball bei Hemmes, der ihn scharf in den Fünfmeterraum brachte. Louis Baldes packte den „Aché 2.0“ aus, nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an und traf artistisch per Fallrückzieher zum 1:0. Ein Instinkttreffer, den man nicht oft sieht.

Wissen wankte nun etwas und wir spielten weiter auf die Entscheidung. Chancen von Paddy Dres und Elias Stelker blieben zunächst ungenutzt, ehe ein Missverständnis der Gastgeber das Spiel endgültig kippte: Ein langer Ball von Koltes, clever verlängert von Lenz, landete bei Stelker, der gedankenschnell ein Zögern der Wissener Abwehr ausnutzte und den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0 versenkte.

Baldes und Stelker hatten nun den richtigen Beat gefunden und die Musik im Fuß zurückerobert.

In den Schlussminuten verteidigte man geschlossen, leidenschaftlich diesen Sieg über die Ziellinie zu bringen. Nach 90+3 Minuten beendete der gute Schiedsrichter Mück die Partie und die SG Hochwald konnte tief durchatmen.

Stark ersatzgeschwächt, aber hellwach angereist, präsentierte sich eine Mannschaft, die bereit ist, die nötigen Punkte aus den verbleibenden neun Spielen zu holen.

Man hofft auf eine große SGH-Kulisse im kommenden Heimspiel am Samstag gegen Andernach, denn jede Stimme, jeder Funken Rückenwind, jede Unterstützung zählt auf dem Weg zum Ziel.

Auf geht‘s SGH