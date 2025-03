Balder-Doppelpack gegen künftigen Club: Walluf im Pokal-Halbfinale

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

In der ersten Halbzeit stand er nach einer Ecke am zweiten Pfosten goldrichtig und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Zehn Minuten vor Abpfiff machte er mit einer Volleyabnahme nach starker Vorarbeit von Daniel Bienek den Deckel drauf. "Hätte ich es mir aussuchen dürfen, hätte ich für Walluf in Richtung Finale lieber einen anderen Weg eingeschlagen als über Bleidenstadt. Es war schon eine komische Situation für mich, gegen die Jungs zu spielen, deren Trainer ich in der kommenden Saison sein werde. Ich habe mir auch mehr Gedanken vor dem Spiel gemacht als sonst. Auch, in welche Richtung die Partie geht, wir sind ja mit Walluf in der Vergangenheit nicht die beste Pokalmannschaft gewesen. Aber vielleicht haben die Leute auch gesehen, dass sie sich keinen ganz Blinden nach Bleidenstadt geholt haben", sagt Balder. Der 29-Jährige will sich in Walluf mit dem "größtmöglichen, sportlichen Erfolg" verabschieden - dazu gehöre nun auch mal der Sieg im Kreispokal. Der ist mit dem Einzug ins Halbfinale ein Stück wahrscheinlicher geworden. Gegner ist dann der SV Walsdorf.