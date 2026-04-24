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Vereinsnachrichten
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Baldenau zwischen Hoffen und Bangen
Kreisliga B 14: Nach dem verpassten Befreiungsschlag gegen Schlusslicht Longkamp ist der Druck fürs Team von Trainer Ingo Erz weiter groß.
von Lutz Schinköth · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Stabilität ist für Baldenau-Trainer Ingo Erz oberstes Gebot – Foto: FuPa/Verein
Die SG Baldenau hat zuletzt den Sprung auf den rettenden elften Platz der B14 verpasst, nachdem es gegen Schlusslicht SV Longkamp nur zu einem 0:0 gereicht hatte. Mit zwölf Zählern steht die Spielgemeinschaft aus Bischofdhron, Hundheim und Hinzerath weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz und hat drei Punkte Rückstand auf den Rangelften, die SG Bremm II.
Trainer Ingo Erz, der die Mannschaft im Winter übernommen hatte, spricht von einem gerechten Resultat im Derby: „Kompliment an die Longkamper, die sich trotz ihrer Situation sportlich fair verhielten, sich nicht aufgegeben und sich in alles reingeworfen haben. Wir hatten viele gute Chancen, die Dinger aber nicht reingemacht. In einigen Situationen hatten wir aber auch Glück, nach Kontern kein Gegentor kassiert zu haben. Da müssen wir uns auch bei unserem Torwart Moritz Melcher bedanken. Wir müssen schauen, was dieser Punkt noch wert ist.“