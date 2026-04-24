Baldenau zwischen Hoffen und Bangen

„Ziel in allen Spielen ist, defensiv stabil zu bleiben. Das muss die primäre Devise sein. Alle Partien beginnen beim Stand von 0:0. Und vorne geht vielleicht doch mal was.“ Erz muss aktuell auf die Verletzten Lukas Grim und Miguel Reves da Silva verzichten. Der lange ausgefallene Kevin Schabbach steht wieder zur Verfügung, sammelt Schritt für Schritt mehr Einsatzzeit und könnte im Angriff noch zu einem Faktor werden. „Kevin ist seit drei Wochen wieder im Training. Das reicht derzeit für 20, 30 Minuten, doch die bestreitet er immer besser.“