Bald rollt der Ball wieder 2. Liga SOFV vor der Rückrunde von Nevio Amgwerd · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nevio Amgwerd

Bereits am Donnerstag, 26.03.2026, rollt der Ball wieder, dies beim Nachtragsspiel zwischen dem FC Kappel (12.) und dem FC Lommiswil (2.). Gerade für die Gäste aus Lommiswil ist dieses Spiel sehr wichtig. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Sven Galey auf den Leader FC Grenchen aufschliessen. Für die Gastgeber wären es wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der erste Spieltag im neuen Jahr findet am Wochenende vom 11.04.2026 statt. Nach der sechsmonatigen Pause kann man nicht mehr gross auf die Form der Mannschaften schauen. Es wird sehr spannend sein, wie die 2. Liga-Teams in die zweite Saisonhälfte starten werden. Die Tabelle gestaltet sich gespalten. Den Meistertitel werden wohl die Grenchner und die Lommiswiler unter sich ausmachen. Der zweitplatzierte FC Lommiswil hat 1 Spiel weniger und doch bereits 7 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten FC Riedholz.