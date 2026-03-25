Bald rollt der Ball wieder

Bereits am Donnerstag, 26.03.2026, rollt der Ball wieder, dies beim Nachtragsspiel zwischen dem FC Kappel (12.) und dem FC Lommiswil (2.). Gerade für die Gäste aus Lommiswil ist dieses Spiel sehr wichtig. Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Sven Galey auf den Leader FC Grenchen aufschliessen. Für die Gastgeber wären es wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Der erste Spieltag im neuen Jahr findet am Wochenende vom 11.04.2026 statt. Nach der sechsmonatigen Pause kann man nicht mehr gross auf die Form der Mannschaften schauen. Es wird sehr spannend sein, wie die 2. Liga-Teams in die zweite Saisonhälfte starten werden.
Die Tabelle gestaltet sich gespalten. Den Meistertitel werden wohl die Grenchner und die Lommiswiler unter sich ausmachen. Der zweitplatzierte FC Lommiswil hat 1 Spiel weniger und doch bereits 7 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten FC Riedholz.
Das Mittelfeld ist sehr ausgeglichen. Zwischen Riedholz auf Rang 3 und dem sechstplatzierten FC Subingen liegen nur 4 Punkte Unterschied. Dazwischen befinden sich Iliria und Olten auf den Rängen 4 und 5.
Am Ende der Saison werden zwei Mannschaften in die 3. Liga absteigen. 6 Mannschaften sind derzeit im Abstiegskampf. Die rote Laterne trägt aktuell der Aufsteiger FC Kappel, jedoch haben die Gäuer noch ein Spiel weniger als die anderen Mannschaften. 1 Punkt mehr auf dem Konto hat der FC Gerlafingen auf dem zweiten Abstiegsplatz. Auch der FC Mümliswil auf Rang 10 hat 9 Zähler. Mit 10 Punkten liegt der FC Klus Balsthal auf dem 9. Platz, davor stehen der FC Dulliken auf Rang 8 und der FC Niederbipp auf Rang 7. Beide Mannschaften haben 11 Punkte und sind somit nur 3 Punkte vom Schlusslicht entfernt.