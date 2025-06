Bald Regionalliga-Favorit? Fortuna Köln rüstet weiter auf

Fortuna Köln wird auch in der neuen Saison wieder zum Anwärterkreis auf die Meisterschaft in der Regionalliga West zählen. Die Südstädter schrauben daher mächtig am Kader und bauen einmal komplett um: 16 Spieler verlassen den Verein, wie unlängst bereits mitgeteilt wurde. In der laufenden Woche hat der Klub die nächsten drei Zugänge bekanntgegeben: Gleich sechs der sieben Akteure stammen von direkten Rivalen.

Mit Luca Majetic und Kevin Brechmann kommen zwei Akteure direkt aus der U23 von Fortuna Düsseldorf, für die hat auch Tom Geerkens gespielt. Der 24-Jährige debütierte sogar in der 2. Bundesliga und lief für Arminia Bielefeld in der 3. Liga auf, wechselt aber nun vom VfB Lübeck nach Köln. Auch Timo Bornemann hat eine Vergangenheit in der Landeshauptstadt, war dann zwischenzeitlich für Energie Cottbus und Borussia Dortmund in der 3. Liga unterwegs. Der Mittzwanziger kommt nach sechs Toren in 24 Einsätzen vom Wuppertaler SV in den Süden der Domstadt.

Fortuna Köln ist die achte Regionalliga-Station von Enzo Wirtz