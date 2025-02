Was kommt da auf uns zu? Die Eberhardsberger Kicker können den größten Erfolg der Vereinsgeschichte schaffen. – Foto: Mike Sigl

Bald Bezirksliga (2)? - Der Meistercheck der Kreisliga Passau In einer vierteiligen Serie werfen wir einen Blick auf das Titelrennen in den niederbayerischen Kreisligen

Noch herrscht Winterruhe in den vier niederbayerischen Kreisligen. Langsam, aber sicher starten die Teams in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde, die Ende März beginnt. Wir nutzen die (noch) ruhige Phase und machen den Meistercheck! Wer darf in der kommenden Saison in der Bezirksliga ran? Im zweiten Teil unser vierteiligen Serie werfen wir einen Blick auf die Kreisliga Passau, wo sich die Fans auf ein sehr spannendes Titelrennen freuen dürfen...

1. DJK Eberhardsberg (16 Spiele / 35 Punkte/ 37:20 Tore)



Das sagt der Sportliche Leiter Christoph Schätzl über...



...die Stärken: "Wir sind spielerisch nicht besser als die Konkurrenz, aber mit unseren Eberhardsberger Tugenden, wie ich es mal nennen will, konnten wir voll überzeugen: Läuferisch und kämpferisch war das bislang stark. Zudem ist es uns gelungen, enge Spiele meist für uns zu entscheiden. Jetzt wollen wir natürlich Platz eins bis zum Ende verteidigen. Wenn`s allerdings nicht klappt, dann geht die Welt auch nicht unter. Unser Dorfverein ist ja eigentlich schon stolz darauf, in der Kreisliga mitmischen zu können."



...die Schwächen: "Wenn man bislang was kritisieren kann: Meiner Meinung nach kriegen wir zu viele Gegentore."



Vorbereitungsstart: Mo, 03.02.



Personal: Gleicher Kader wie bislang

Thomas Hidringer will mit dem SV Hofkirchen den Durchmarsch von der Kreisklasse in die Bezirksliga schaffen. – Foto: Robert Geisler





2. SV Hofkirchen (16 Spiele / 33 Punkte / 35:22 Tore)



Das sagt Spielertrainer



...die Stärken: "Die Breite im Kader zeichnet uns bislang aus. Wir können auch von der Bank aus richtig Qualität ins Spiel bringen. Zudem haben wir den Willen, jedes Spiel zu gewinnen. Exemplarisch dafür möchte ich das letzte Spiel vor der Winterpause in Salzweg hervorheben. Wir hätten mit dem 3:3 zufrieden sein können, haben aber in der Schlussphase alles daran gesetzt, das Spiel noch zu gewinnen. Leider hat`s nicht ganz gereicht, aber das war schon stark, wie die Mannschaft da voll auf Sieg gespielt hat."



...die Schwächen: "Nach einem Ballverlust brauchen wir oft einfach zu lange, um wieder hinter den Ball zu kommen. Da machen wir es den Gegnern zu leicht. Daran werden wir in der Vorbereitung arbeiten, um möglichst lange vorne dabei zu bleiben. Wir haben den Ehrgeiz, es zu schaffen."



Vorbereitungsstart: Sa, 18.01.



Personal:

Neuzugänge: Adrian Weber (SV Kirchberg), Maximilian Kasberger (TSV Karpfham), Nico Klinglmair (FC Obernzell-Erlau), Matija Sego (Plattlinger Kickers), Adil Laabi (SV Beutelsbach)



Bester Sturm, beste Abwehr: Manuel Mörtlbauers (li.) Schaldinger Talente gehen dennoch "nur" von Rang drei aus in die Frühjahrsrunde. – Foto: Robert Geisler





3. SV Schalding-Heining II (16 Spiele / 33 Punkte / 46:13 Tore) Das sagt Spielertrainer Manuel Mörtlbauer über...



...die Stärken: "Sowohl offensiv als auch defensiv haben wir das sehr zufriedenstellend gemacht. Dass es so gut läuft, war nicht unbedingt zu erwarten. Einige Spieler haben einen großen Sprung nach vorne gemacht, das ist sehr erfreulich."



...die Schwächen: "Die direkten Duelle gegen die Konkurrenz! Wir haben gegen Eberhardsberg und Hofkirchen verloren, gegen Salzweg haben wir einen Punkt geholt. Das sollte sich im Frühjahr ändern. Auch eine Niederlage gegen Schönberg haben wir uns erlaubt. Gegen Teams aus dem Tabellenkeller sollten wir im Idealfall nicht mehr patzen, wenn wir bis zum Ende ganz vorne dabei sein möchten."



Vorbereitungsstart: Di, 11.02. (Trainingslager vom 28.02. - 03.03. in Budweis/CZ)



Personal:

Neuzugänge: Christian Schreiner (DJK Passau West II)

Abgänge: -

Der FC Salzweg will auch noch ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. – Foto: Karl-Heinz Hönl





4. FC Salzweg (16 Spiele / 31 Punkte / 37:18 Tore)



Das sagt der Sportliche Leiter



...die Stärken: "Wenn`s gegen die "Großen" geht, sind wir eigentlich immer zur Stelle. Wir haben beispielsweise in Eberhardsberg und in Hofkirchen gewonnen. Gegen eine mit drei Mann aus dem Bayernliga-Kader verstärkte Schaldinger Mannschaft haben wir ein gutes 1:1 geholt."



...die Schwächen: "Gegen Teams aus dem Tabellenkeller lässt bei uns schon gerne mal die Konzentration zu wünschen übrig und wir lassen unnötig Punkte liegen. Es fehlt hier und da noch an Konstanz."



Vorbereitungsstart: Mo, 17.02. (Trainingslager vom 12.03. - 16.03. in Kroatien)



Die "Karpfen" um Kapitän Stefan Demuth müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. – Foto: Robert Geisler