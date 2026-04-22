Bald 3. Liga? Das sind die Regionalliga-Aufstiegskandidaten FuPa wirft einen Blick auf die Titelrennen in den 5 Regionalligen von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

In Sachen Aufstieg hat aktuell in der Regionalliga Bayern die SpVgg Unterhaching die besten Karten. – Foto: Sven Leifer

Die Saison 2025/26 liegt in den Endzügen! Ab jetzt geht`s ans Eingemachte. Nur noch wenige Partien, dann stehen Auf- und Absteiger fest. Wir werfen einen Blick auf die fünf Regionalligen und schauen uns an, wer den Sprung in die 3. Liga schaffen könnte.

Regionalliga Bayern



1. 1. FC Nürnberg II 29 Spiele 53:29 Tore 66 Punkte

2. SpVgg Unterhaching 30 Spiele 64:22 Tore 64 Punkte

3. FC Würzburger Kickers 30 Spiele 57:22 Tore 63 Punkte

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Tabelle der Regionalliga Bayern!

In Sachen Meistertitel hält der Club-Nachwuchs die Trümpfe in der Hand! Allerdings hat der fränkische Traditionsklub schon frühzeitig klar kommuniziert, dass ein Aufstieg der zweiten Mannschaft in die 3. Liga nicht in Frage kommt. Und so läuft alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers um den Aufstiegs-Relegationsplatz hinaus. Bekanntlich trifft der Bayern-Vertreter am Ende der Spielzeit in der höchst umstrittenen Relegation auf den Vertreter der Regionalliga Nordost. Regionalliga Nordost

Ins Straucheln geraten ist zuletzt Lok Leipzig, das um die Titelverteidigung in der Regionalliga Nordost bangen muss. – Foto: Imago Images



1. Lok Leipzig 30 Spiele 57:24 Tore 65 Punkte

2. FC Carl Zeiss Jena 30 Spiele 58:30 Tore 63 Punkte

3. Hallescher FC 30 Spiele 55:30 Tore 57 Punkte

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Tabelle der Regionalliga Nordost! Nur ein Sieg aus den vergangenen vier Partien: Verspielt die "Loksche" noch die fast schon sicher geglaubte Titelverteidigung? Der Vorsprung auf den FC Carl Zeiss Jena ist auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Das Momentum mit fünf Siegen in Folge spricht aktuell für die Thüringer. Nur noch theoretische Chancen haben der Hallesche FC und der FC Rot-Weiß Erfurt, die vier Spieltage vor Saisonende acht bzw. sechs Punkte hinter dem Spitzenduo rangieren. Regionalliga Nord

1. SV Meppen 30 Spiele 91:29 Tore 74 Punkte

2. SV Drochtersen/Assel 29 Spiele 74:40 Tore 64 Punkte

3. VfB Oldenburg 28 Spiele 75:33 Tore 62 Punkte

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Tabelle der Regionalliga Nord!

Klar auf Kurs Aufstieg in der Regioalliga Nord: Der SV Meppen. – Foto: Imago Images

Der SV Meppen spielt eine Bombensaison! Acht Siege in Serie sprechen eine deutliche Sprache auf der Zielgerade. Der Aufstieg und die Rückkehr in die 3. Liga ist für die Emsländer zum Greifen nahe. Regionalliga West

1. Fortuna Köln 30 Spiele 64:25 Tore 63 Punkte

2. Rot-Weiß Oberhausen 29 Spiele 49:33 Tore 57 Punkte

3. Borussia Mönchengladbach II 30 Spiele 55:40 Tore 54 Punkte

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Tabelle der Regionalliga West!

Kehrt Fortuna Köln in den Profifußball zurück? – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Fortuna aus Köln hat aktuell die besten Karten in Sachen Aufstieg in die 3. Liga und könnte nach sieben Jahren in den Profifußball zurückkehren. Aber könnten die Kölner den Aufstieg auch stemmen? Am gestrigen Dienstag flatterte Post vom DFB ins Haus der Südstädter mit dem Inhalt, dass vor allem infrastrukturell im Erfolgsfall noch nachgebessert werden müsste. Eine Auflage, die durchaus erfüllbar scheint. Regionalliga Südwest

1. SG Sonnenhof Großaspach 29 Spiele 80:39 Tore 61 Punkte

2. SGV Freiberg 29 Spiele 61:27 Tore 58 Punkte

3. FC 08 Homburg 30 Spiele 62:36 Tore 49 Punkte

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Tabelle der Regionalliga Südwest!

Der SGV Freiberg könnte im Südwesten den Sprung in die 3. Liga schaffen. – Foto: Imago Images