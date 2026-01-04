Bald 18: Mohamed Keira sucht Verein in Hamburg - mit Kontaktdaten

Noch ist Mohamed Keira 17 Jahre alt, doch im Februar wird er volljährig - und sucht aktuell einen Verein. Wohnhaft in Winsen, würde er gerne rundum Harburg und Hamburg wieder aktiv Fußball spielen und ist deshalb auf Klubsuche.
Nach eigenen Angaben hat der Spieler zuvor in Frankfurt in der Landesliga gespielt und sucht nun rund um seine neue Heimat einen neuen Verein. "Ich spiele im Sturm oder auf dem linken Flügel", erklärt Keira. "Ich werde alles versuchen, um meinen neuen Verein zu unterstützen und mich gut im Team integrieren."
Interessierte Teams können Mohamed Keira direkt kontaktieren:
Tel:+49 15751096403
E-Mail: mohamedkeira0224@gmail.com
FuPa Hamburg hilft Spielern, einen neuen Klub zu finden.
FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft!
