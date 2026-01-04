 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Der junge Mo Keira sucht einen neuen Verein.
Der junge Mo Keira sucht einen neuen Verein. – Foto: Andreas Santner

Bald 18: Mohamed Keira sucht Verein in Hamburg - mit Kontaktdaten

Im Februar wird Mohamed Keira 18 Jahre alt. Er sucht einen Verein rund um Hamburg und Harburg. Kontaktdaten gibt es im Artikel.

Verlinkte Inhalte

Noch ist Mohamed Keira 17 Jahre alt, doch im Februar wird er volljährig - und sucht aktuell einen Verein. Wohnhaft in Winsen, würde er gerne rundum Harburg und Hamburg wieder aktiv Fußball spielen und ist deshalb auf Klubsuche.

Nach eigenen Angaben hat der Spieler zuvor in Frankfurt in der Landesliga gespielt und sucht nun rund um seine neue Heimat einen neuen Verein. "Ich spiele im Sturm oder auf dem linken Flügel", erklärt Keira. "Ich werde alles versuchen, um meinen neuen Verein zu unterstützen und mich gut im Team integrieren."

Interessierte Teams können Mohamed Keira direkt kontaktieren:

Tel:+49 15751096403
E-Mail: mohamedkeira0224@gmail.com

Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden

FuPa Hamburg hilft Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an hamburg@fupa.net melden und folgende Fragen beantworten:

  • In welcher Liga willst du spielen?
  • In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
  • Auf welcher Position spielst du?
  • Was sind deine Stärken?
  • Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
  • Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.

____

