Der junge Mo Keira sucht einen neuen Verein. – Foto: Andreas Santner

Bald 18: Mohamed Keira sucht Verein in Hamburg - mit Kontaktdaten Im Februar wird Mohamed Keira 18 Jahre alt. Er sucht einen Verein rund um Hamburg und Harburg. Kontaktdaten gibt es im Artikel.

Noch ist Mohamed Keira 17 Jahre alt, doch im Februar wird er volljährig - und sucht aktuell einen Verein. Wohnhaft in Winsen, würde er gerne rundum Harburg und Hamburg wieder aktiv Fußball spielen und ist deshalb auf Klubsuche.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Nach eigenen Angaben hat der Spieler zuvor in Frankfurt in der Landesliga gespielt und sucht nun rund um seine neue Heimat einen neuen Verein. "Ich spiele im Sturm oder auf dem linken Flügel", erklärt Keira. "Ich werde alles versuchen, um meinen neuen Verein zu unterstützen und mich gut im Team integrieren."

Interessierte Teams können Mohamed Keira direkt kontaktieren: Tel:+49 15751096403

E-Mail: mohamedkeira0224@gmail.com