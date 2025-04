BAK U19: Trainertalent Julian Eckert freigestellt

„Ich bin dem BAK 07 unendlich dankbar dafür, dass er mir so viele Chancen und Möglichkeiten gegeben hat. Das steht an erster Stelle. Ich bin in Gesprächen mit den Verantwortlichen, wie es weitergehen kann. Mein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2026.“

Eine überraschende Nachricht – zumal die Moabiter Junioren in der Hin- und Rückrunde der Nachwuchsliga gut mithalten konnten. Die Gegner heißen HSV, Union Berlin oder VfL Wolfsburg. Am vorzeitigen Klassenerhalt ist Eckert beteiligt – der erst kürzlich vorzeitig nach dem 5:2 Sieg gegen den SV Meppen gesichert wurde.

Der zweite Vorsitzende und Jugendleiter vom BAK 07 Burak Isikdaglioglu zur Freistellung:

"Julian Eckert hat fünf Jahre lang großartige Arbeit geleistet. Er war sowohl in der 1. Mannschaft als auch in der U19 als Co-Trainer sowie beim damaligen Partnerverein Karaman FK erfolgreich tätig. Der Verein belohnte seine Verdienste mit einer hauptamtlichen Anstellung als U19-Trainer. Es folgten der Aufstieg in die neue DFB-Nachwuchsliga und schließlich der Klassenerhalt, an dem er ebenfalls maßgeblichen Anteil hatte. Für die Zukunft gab es unterschiedliche sportliche Auffassungen, weshalb wir Julian freigestellt haben, um die neue Saison zu planen und rechtzeitig einen neuen Trainer zu finden. Julian ist ein hervorragender Trainer für ein Nachwuchsleistungszentrum. Wir sind überzeugt, dass er einen ähnlichen Weg einschlagen wird wie unser ehemaliger Trainer Christopher Brauer (VfB Stuttgart). Wir danken Julian Eckert für fünf tolle und erfolgreiche Jahre"

Auch wird bekannt, dass interimsweise der Herrentrainer und UEFA A-Lizenz Inhaber Hassan Beltagy die U19 übernommen hat.

Ihr wollt mehr über Julian Eckert wissen?