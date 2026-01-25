BAK-Stammkeeper zu TeBe

Denizhan Erdogan (21) ist für seine Reaktionsschnelligkeit und Stärke in Eins-zu-eins-Situationen bekannt. Der 1,87 Meter große Keeper, der in der Hinrunde noch das Tor des Berliner AK gehütet hatte, wird diese Fähigkeiten nun bei Tennis Borussia einbringen. Dort übernimmt er die Rolle des sportlichen Herausforderers von Stammkeeper Yannik Bangsow. „Ich werde hart trainieren, mich anbieten und auf meine Chance warten“, sagte Denizhan bei der Vertragsunterzeichnung. Vorstandsmitglied Puria Ahmadian freut sich darüber: „Dass zwei gute Torhüter sich gegenseitig fordern und zu Höchstleistungen anstacheln, ist ein Glücksfall für uns.“