BAK bildet Last-Minute-Ausnahme Moabiter feiern einzigen Sieg am Mittwochabend in der Regionalliga Nordost

Nur wenige Sekunden haben gefehlt, dann wären alle vier Mittwochabend-Spiele in der Regionalliga Nordost mit 1:1 geendet - doch der Berliner AK wollte das so nicht hinnehmen.

Vor rund 275 zahlenden Zuschauern hat der Berliner AK nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg, darunter das Pokalaus gegen Sparta Lichtenberg und zwei Unentschieden in der Liga, den Negativtrend vorerst beendet. Gegen Viktoria 1889 Berlin drehte die Mannschaft von Benjamin Duda die Partie nach einem 0:1 Rückstand noch zu einem Erfolg. Julian Klar und Kwabenaboye Schulz (in Minute 93) steuerten jeweils einen Treffer bei und machten die Führung durch Laurenz Dehl vergessen. Mit dem Last-Minute-Treffer bildeten die Moabiter am Mittwochabend die Ausnahme in der Regionalliga Nordost.

In den drei weiteren Spielen gab es keinen Sieger. Die VSG Altglienicke rettete einen Punkt gegen Germania Halberstadt, Lichtenberg 47 konterte die Führung vom Greifswalder FC und auch im Spitzenspiel zwischen Chemie Leipzig und Rot-Weiß Erfurt mussten sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen.