BAK 07 verpflichtet Atlético Madrid Talent

Die U19 im Poststadion landet kurz vor Transferschluss einen bemerkenswerten Neuzugang: Mit Andrii Prokaziuk kommt ein Mittelfeldtalent, das zuletzt bei Atlético Madrid ausgebildet wurde

Prokaziuk, 18 Jahre alt, verlässt 2022 nach Ausbruch des Krieges seine Heimat und findet in Madrid zunächst beim Klub CD Orcasur Sin Fronteras eine neue sportliche Heimat. Dort fällt er Atlético Madrid auf, das ihn in seine Akademie aufnimmt und zweieinhalb Jahre lang fördert.

Die Nachwuchsabteilung im Poststadion vermeldet einen späten, aber prominenten Transfer. Der ukrainische Mittelfeldspieler Andrii Prokaziuk schließt sich der U19 an und bringt internationale Erfahrung aus Spanien mit.

Nun wagt der zentrale Mittelfeldspieler den Schritt nach Deutschland. Bei der Berliner U19 in Moabit will er in der DFB-Nachwuchsliga seine Entwicklung fortsetzen und für Impulse im Zentrum sorgen.

Ihr wollt alles über die DFB Nachwuchsliga Gruppe C wissen, wo BAK spielt?

Auch über die U19 von der BAK U19

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!