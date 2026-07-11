BAK 07 greift an: Sieben Neue plus Drittliga-Erfahrung Moabiter Oberligist verstärkt sich mit Regionalliga-, Drittliga- und Junioren-Nationalmannschaftserfahrung von far · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Cenker yoldaş, Nathan Wicht, Denizhan Erdoga, Mohamed El-Ahmar,Patrick Abe Jamal Nabe – Foto: Frank Arlinghaus

Der Berliner AK 07 treibt seine Kaderplanung für die neue Oberliga-Saison weiter voran. Mit Nathan Wicht kommt ein zentraler Mittelfeldspieler, der bereits in der 3. Liga für den TSV 1860 München zum Einsatz kam und zuletzt 29 Regionalligaspiele für Hertha 03 Zehlendorf absolvierte. Insgesamt präsentierte der BAK sieben Neuzugänge – darunter Regionalliga-erfahrene Akteure sowie mehrere Leistungsträger aus der Berliner Oberliga Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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BAK setzt auf Qualität und Entwicklung Der Berliner AK 07 hat seinen Kader mit sieben Neuzugängen verstärkt. Auffällig: Der Verein verpflichtet nicht nur bewährte Oberliga-Spieler, sondern holt auch Akteure mit Erfahrung aus der Regionalliga und sogar der 3. Liga

Nathan Wicht – der Königstransfer Die prominenteste Verpflichtung ist Nathan Wicht, der vom Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf nach Moabit wechselt.

Der 22-jährige Schweizer wurde in den Nachwuchsleistungszentren der SpVgg Unterhaching und des TSV 1860 München ausgebildet. Für die Münchner Löwen absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler drei Einsätze in der 3. Liga, ehe er über den FC Luzern II nach Berlin wechselte. In der vergangenen Saison gehörte Wicht bei Hertha 03 zum Stammpersonal und kam auf 29 Regionalligaspiele, ein Tor und zwei Assists. Zusätzlich bringt Wicht internationale Erfahrung mit: Er absolvierte mehrere Einsätze für die Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften bis zur U19. Damit ist er der Neuzugang mit der höchsten bisherigen Spielklasse im BAK-Kader. Hier seine Laufbahn

Nathan Wicht – Foto: Arlinghaus

Patrick Emmanuel Abe bringt Regionalliga-Erfahrung Ebenfalls ein hochinteressanter Transfer ist Patrick Emmanuel Abe, der von Hertha 03 Zehlendorf kommt. Der Angreifer sammelte in den vergangenen Jahren Erfahrung in der Regionalliga Nordost und bringt Robustheit, Zweikampfstärke sowie körperliche Präsenz mit. Im Testspiel gegen Meteor triftt der 20-jährige. Justin Reichstein bleibt in Berlin Mit Justin Reichstein verpflichtet der BAK einen zentralen Mittelfeldspieler vom Berliner Oberligisten Eintracht Mahlsdorf. Der laufstarke Außenspieler kennt die Liga bestens und gilt als verlässlicher Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive. Seine Oberliga-Erfahrung soll dem neu formierten Team zusätzliche Stabilität verleihen. Hier seine Laufbahn Mohamed El-Ahmar verstärkt die Defensive Ebenfalls von Eintracht Mahlsdorf wechselt Mohamed El-Ahmar zum Berliner AK. Der 29-Jährige kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga mit. Dank seiner körperlichen Präsenz, Zweikampfstärke und Flexibilität eröffnet er dem BAK mehrere Optionen im Defensivverbund. Zudem gehörte der gebürtige Berliner zum erweiterten Kreis der palästinensischen Nationalmannschaft, kam jedoch zu keinem A-Länderspiel. Hier seine Laufbahn Jamal Nabe mit Ausbildung beim HSV Mit Jamal Nabe wechselt ein weiterer Spieler mit höherklassiger Erfahrung nach Berlin. Der Aussenspieler kommt vom Hamburger SV II aus der Regionalliga Nord. Nabe kann auf beiden Außenbahnen sowie im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt die Ausbildung eines Nachwuchsleistungszentrums mit. Hier seine Laufbahn

Jamal Nabe – Foto: Arlinghaus