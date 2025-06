Bajraktari wechselt aus Nettetal nach Monheim

Es hatte sich angedeutet: Bei etlichen Spielen des 1. FC Monheim in der vergangenen Saison der Oberliga Niederrhein – ob im heimischen Rheinstadion oder auswärts, etwa beim Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen – saß Leonard Bajraktari auf der Tribüne. Auf Nachfrage unserer Redaktion, was da mit ihm für die neue Saison gehe, wiegelte FCM-Chefcoach Dennis Ruess seinerzeit ab. Nun ist klar, dass Bajraktari nicht nur zu Freundschaftsbesuchen vor Ort war, sondern sich schon ein umfassendes Bild seines neuen Teams gemacht hat: Der variabel einsetzbare Offensivspieler wechselt ins Rheinstadion.

Der 23-jährige gebürtige Mönchengladbacher kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenpositionen agieren und blickt bereits auf rund 115 Einsätze in der Oberliga unter anderem in Ratingen und Baumberg zurück. In der abgelaufenen Spielzeit lief er bis März für Union Nettetal auf, wo er in 20 Einsätzen mit elf Scorerpunkten einer der auffälligsten Akteure war.

„Mit Leo standen wir bereits in seinem ersten Seniorenjahr im Kontakt und freuen uns, dass wir nun eine Zusammenarbeit fixieren konnten“, teilt der FCM mit und urteilt: „Er bringt eine Menge spannender Parameter mit, um einen wertvollen Beitrag für unser Team leisten zu können. Taktisch ist er gut ausgebildet, hat einen direkten Zug zum Tor, gepaart mit einer sauberen Technik. Dazu weiß er sich robust im letzten Drittel durchzusetzen. Jetzt wird es darum gehen, alle Stärken gewinnbringend einzusetzen und gleichzeitig dafür zu sorgen, das der Junge sich fußballerisch schnell heimisch beim FCM fühlt, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können.“