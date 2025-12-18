Baindter Trainerteam stellt Ämter zur Verfügung

Nach einer langen Hinrunde verabschiedete sich der SV Baindt am Nikolaustag mit einem unglücklichen Last-Minute-Unentschieden in die verdiente Winterpause. Bei der gemeinsamen Aufarbeitung der Hinrunde kam es zu einem intensivem Austausch zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam Weiland, Caltabiano und Geggier. Aus diesen Gesprächen gingen verschiedene Themen und Einschätzungen hervor, die aus Sicht des Trainerteams für den weiteren Saisonverlauf keine fruchtbare Basis mehr darstellten. Dies bewegte sowohl die Cheftrainer Weiland und Caltabiano als auch Co-Trainer Geggier dazu, ihre Ämter mit unmittelbarer Wirkung zur Verfügung zu stellen. Die Verabschiedung erfolgte am gestrigen Mittwoch ohne „böses Blut“ und im gegenseitigen Einvernehmen.

Der SV Baindt würdigt das große Engagement von Weiland und Caltabiano in den vergangenen eineinhalb Jahren. Außerdem gilt es Nico Geggier nicht nur für seine Unterstützung als Co-Trainer im letzten halben Jahr zu danken sondern auch für seinen spielerischen Einsatz beim SVB seit kleinauf, was ihn zu einer Legende im Baindter Dress gemacht hat.