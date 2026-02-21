Baindter Befreiungsschlag: Jan Fischer schockt Eschach, 3 Absagen

Es war ein Spiel voller Emotione. Die Gastgeber wollten den Anschluss an das Spitzentrio der Liga halten. Doch der SV Baindt erwies sich als der erwartet schwere Brocken. Nach einer intensiven Anfangsphase dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Zuschauer den ersten Torjubel erlebten. In der 56. Minute erzielte Jan Fischer das 0:1 für den SV Baindt und versetzte dem Favoriten einen herben Dämpfer. Die Dramatik spitzte sich in der 68. Minute zu, als Lukas Zweifel nach einer Notbremse die Rote Karte sah und den SV Baindt für die Schlussphase in Unterzahl zurückließ. Der TSV Eschach warf nun alles nach vorne, um die nummerische Überlegenheit zu nutzen, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand. Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute, als erneut Jan Fischer traf und das 0:2 markierte.

Der SV Maierhöfen/Grünenbach (33 Punkte, Rang drei) startet mit maximaler Ambition: Man will die Spitze attackieren und darf sich nach dem 0:2 in Unterzeil keinen weiteren Fehltritt leisten. Der SV Vogt (26 Punkte, Rang sechs) hat sich vor der Winterpause mit einem 2:2 gegen Tettnang und einem starken 6:1 gegen Bergatreute als torhungrig präsentiert. Für Maierhöfen ist es ein Charaktertest, für Vogt eine Chance, sich im oberen Feld festzubeißen.

Der FV Ravensburg II (18 Punkte, Rang 13) will nach der Winterpause den Abstand nach unten vergrößern, im letzten Spiel gab es ein 2:2 gegen den SV Baint – und trifft auf einen Gegner, der zulezt in Ailingen ein Ausrufezeichen setzte. Der TSV Meckenbeuren (23 Punkte, Rang neun) gewann dort 5:1 und könnte mit einem Sieg weiter nach oben schielen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten (24 Punkte, Rang acht) empfängt den VfL Brochenzell, der mit 30 Punkten auf Platz fünf mitten im Rennen um die Spitzenplätze steckt. Weingarten hat zuletzt zweimal einen Punkt geholt – 1:1 in Baindt, 1:1 in Dostluk – Brochenzell gewann das letzte Spiel mit 4:3 in Ailingen. Für Weingarten ist es die Chance, sich direkt an das obere Feld heranzuschieben. Für Brochenzell wäre ein Sieg wichtig, um den Druck auf die Top vier hochzuhalten.

