Baindter Befreiungsschlag: Jan Fischer schockt Eschach, 3 Absagen

Der heutige Auftakt zum 19. Spieltag der Bezirksliga Bodensee bot alles, was den Fußball so packend macht: Leidenschaft, eine dramatische Dezimierung und einen Matchwinner, der eiskalt die Entscheidung herbeiführte. In einem Duell, das für beide Mannschaften richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf war, triumphierte am Ende der Gast aus Baindt. Zudem gibt es drei Spielabsagen.
Es war ein Spiel voller Emotione. Die Gastgeber wollten den Anschluss an das Spitzentrio der Liga halten. Doch der SV Baindt erwies sich als der erwartet schwere Brocken. Nach einer intensiven Anfangsphase dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe die Zuschauer den ersten Torjubel erlebten. In der 56. Minute erzielte Jan Fischer das 0:1 für den SV Baindt und versetzte dem Favoriten einen herben Dämpfer. Die Dramatik spitzte sich in der 68. Minute zu, als Lukas Zweifel nach einer Notbremse die Rote Karte sah und den SV Baindt für die Schlussphase in Unterzahl zurückließ. Der TSV Eschach warf nun alles nach vorne, um die nummerische Überlegenheit zu nutzen, doch die Defensive der Gäste hielt dem Druck stand. Die endgültige Entscheidung fiel in der 84. Minute, als erneut Jan Fischer traf und das 0:2 markierte.
