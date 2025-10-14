Baindt II verliert verdient in Riedhausen mit 3:1

FG 2010 WRZ - SV Baindt II 3:1 (3:0)
Bei bestem Herbstwetter – Sonne, leichter Wind, der Platz in einem top Zustand – schien eigentlich alles angerichtet für einen gelungenen Fußballnachmittag. „Was kann da schiefgehen?“, hätte man sich fragen können. Doch die Antwort folgte schnell auf dem Rasen.
Beide Teams starteten mit Tempo und Chancen auf beiden Seiten, der SVB II wollte mutig agieren, doch die Hausherren der FG 2010 WRZ übernahmen nach rund zehn Minuten die Kontrolle und kauften den Gästen den Schneid ab. Nach mehreren guten Abschlüssen wurde L. Schulz in die Tiefe geschickt und blieb vor Mohring im Baindter Tor eiskalt – 1:0 (17.).
Von Baindt kam in der Folge kaum noch etwas. Man ließ dem Gegner zu viel Platz, wirkte unorganisiert – als würde man mit zwei Mann weniger spielen. Nach einer zunächst abgewehrten Flanke konnte ein WRZ-Spieler unbedrängt erneut flanken, und Wieland köpfte völlig frei zum 2:0 ein (21.). Kein Aufbäumen, keine Reaktion. Zehn Minuten später fiel nach einem Eckball gar das 3:0 – verdient und sinnbildlich für eine katastrophale erste Hälfte aus Baindter Sicht.
In der Pause reagierte Trainer Timo Geggier und brachte zwei frische Kräfte. Baindt war nun gewillt, das Spiel zu drehen, kam aber zunächst kaum gefährlich vors Tor, während WRZ auf Konter lauerte. Nach einem langen Ball von Kapitän Späth gelangte der Ball über Knisel zu Schnez, der im Strafraum cool blieb und auf 3:1 verkürzte (67.).
In der Schlussphase versuchte Baindt weiter, über einen ruhigen Spielaufbau nach vorne zu kommen, doch viele einfache Fehler luden die Hausherren immer wieder zu Torchancen ein. Trotzdem witterte man kurz die Chance auf den Anschlusstreffer – doch entweder stand der Torwart im Weg oder ein Abwehrbein rettete in letzter Sekunde. Auf der Gegenseite ließ WRZ mehrere Kontergelegenheiten liegen, um den Sack endgültig zuzumachen.
So blieb es beim verdienten 3:1-Erfolg für die Spielgemeinschaft Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf. Der SV Baindt II muss nun aufpassen, nicht in den Tabellenkeller abzurutschen, und braucht im kommenden Heimspiel gegen den FV Molpertshaus eine deutliche Leistungssteigerung – vor allem, da der kommende Gegner zuletzt mit einem klaren 8:2 gegen Kehlen beeindruckte.
SV Baindt II: Jan Mohring, Sebastian Brenner (46. Niklas Hugger), Patrick Späth, Kai Kostka (46. Moritz Gresser), Tobias Trautwein, Lukas Grabherr (46. Kai Kaspar), Manuel Brugger (82. Markus Baumgärtner), Konstantin Knisel, Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Johannes Schnez - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Frank Senger& Daniel Schmidt
Tore: 1:0 Luiz Schulz (17.), 2:0 Stefan Wieland (21.), 3:0 Jonathan Heithier (34.), 3:1 Johannes Schnez (67.)