Baindt II verliert verdient in Riedhausen mit 3:1

FG 2010 WRZ - SV Baindt II 3:1 (3:0) Bei bestem Herbstwetter – Sonne, leichter Wind, der Platz in einem top Zustand – schien eigentlich alles angerichtet für einen gelungenen Fußballnachmittag. „Was kann da schiefgehen?“, hätte man sich fragen können. Doch die Antwort folgte schnell auf dem Rasen.

Beide Teams starteten mit Tempo und Chancen auf beiden Seiten, der SVB II wollte mutig agieren, doch die Hausherren der FG 2010 WRZ übernahmen nach rund zehn Minuten die Kontrolle und kauften den Gästen den Schneid ab. Nach mehreren guten Abschlüssen wurde L. Schulz in die Tiefe geschickt und blieb vor Mohring im Baindter Tor eiskalt – 1:0 (17.). Von Baindt kam in der Folge kaum noch etwas. Man ließ dem Gegner zu viel Platz, wirkte unorganisiert – als würde man mit zwei Mann weniger spielen. Nach einer zunächst abgewehrten Flanke konnte ein WRZ-Spieler unbedrängt erneut flanken, und Wieland köpfte völlig frei zum 2:0 ein (21.). Kein Aufbäumen, keine Reaktion. Zehn Minuten später fiel nach einem Eckball gar das 3:0 – verdient und sinnbildlich für eine katastrophale erste Hälfte aus Baindter Sicht.