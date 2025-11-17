"Baila, Baila" bei den Holter Löwen

Schloß Holte-Stukenbrock. Insgesamt 337 Zuschauer – eine starke Kulisse für ein Landesliga-Fußball-Spiel bei zugigen sieben Grad Celsius und Nieselregen – sahen am Sonntag erneut eine besondere Heimpartie des VfB Schloß Holte. Der Aufsteiger feierte durch den Treffer von Christian Höwelberend tief in der Nachspielzeit noch einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SVKT 07 Minden.

Nach diesem Tor entluden sich „Emotionen pur“, wie es Kevin Kröger beschrieb. Der VfB-Coach rannte vor lauter Glück in Richtung Eckfahne, „ich hab’ mich dabei fast noch verletzt“, erzählte er grinsend. Alles egal: Im Nachgang stimmten Team und Staff des VfB wieder „Baila, Baila“, den Hit von Mickie Krause und Lorenz Büffel, an – „das ist jetzt unser neuer Song!“.