"Baila, Baila" bei den Holter Löwen

Schloß Holte-Stukenbrock. Insgesamt 337 Zuschauer – eine starke Kulisse für ein Landesliga-Fußball-Spiel bei zugigen sieben Grad Celsius und Nieselregen – sahen am Sonntag erneut eine besondere Heimpartie des VfB Schloß Holte. Der Aufsteiger feierte durch den Treffer von Christian Höwelberend tief in der Nachspielzeit noch einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SVKT 07 Minden.
Nach diesem Tor entluden sich „Emotionen pur“, wie es Kevin Kröger beschrieb. Der VfB-Coach rannte vor lauter Glück in Richtung Eckfahne, „ich hab’ mich dabei fast noch verletzt“, erzählte er grinsend. Alles egal: Im Nachgang stimmten Team und Staff des VfB wieder „Baila, Baila“, den Hit von Mickie Krause und Lorenz Büffel, an – „das ist jetzt unser neuer Song!“.
Nach schwacher erster Halbzeit, in der die Mindener mit ihrer einzigen Gelegenheit die Führung erzielt hatten (45.), entfachten die Holter Löwen viel Druck und vergaben sieben, acht Hochkaräter. Auf tiefem Geläuf entwickelte sich eine Schlammschlacht, in deren Zuge die abstiegsbedrohten Gäste alles versuchten, irgendwie diese Bonuspunkte zu sichern. Dies gelang aber nicht, weil der eingewechselte Sören Brandy per Kopf zum 1:1 traf (80.).
In der spannenden Schlussphase waren es die Gastgeber, die unbedingt noch den Sieg erzwingen wollten. Und das klappte: Christian Höwelberend drückte das Leder über die Linie (90.+6).
VfB Schloß Holte: Leistner – Friesen (69. Giebel), Brummel, Höwelberend, Hofmann – Ulrich, Just, Räker (60. Odenius), K. Klippenstein (90.+6 Böhme)– Lakämper (90.+1 Fröse), Wehmeier (60. Brandy).
Tore: 0:1 Rekling (45.), 1:1 Brandy (80.), 2:1 Höwelberend (90.+6).