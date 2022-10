Baiershofen startet mit Heimsieg in die Rückrunde

Eine temporeiche und intensive Partie sahen die 150 Zuschauer.

Baiershofen kam von Beginn an gut rein, die erste Chance hatte aber mit einem guten Flachschuss René Bernhard für SVZ.

Kurz darauf scheiterte Mario Schurer am Pfosten. In Minute 14 viel das 0:1 durch Julian Golda der aus zentraler Position ungestört einschob.

Johannes Kraft flankte ins Zentrum, ein Ziertheimer Verteidiger könnte per Kopf nur an den Pfosten klären und Gabriel Streil nutzte dies mit einem satten Schuss zum 1:1.(24.)

Kurz darauf wurde Jonas Fritz von Nico Zacher von hinten am Hals umgerissen, den fälligen Elfmeter verwandelte Martin Wiedemann zum 2:1.

Die Heimelf knöpfte auch in Halbzeit zwei an Ihre gute Leistung an.

Der bärenstarke Gabriel Streil schickte Sturmpartner Johannes Kraft auf die Reise, dieser erhöhte auf 3:1. Auch in Minute 70 bediente wiederum Streil, diesmal schob Jonathan Schuhmann zum vorentscheidenden 4:1 ein.

Eine Fahrlässigkeit im Aufbauspiel der Grün Weißen bestrafte Michael Lindacher mit dem 4:2 Anschlusstreffer. Kurz vor Ende kamen die Ziertheimer noch zu einer Kopfballgelegenheit, bei denen Dominik Jankowitz über die gesamten 90 Minute immer ein Unruheherd für die SVB Hintermannschaft war.

Letztendlich siegte Baiershofen mit einer guten und leidenschaftlichen Leistung.

Zuschauer 150