Baiershofen muss sich mit 1:3 gegen TGB Günzburg geschlagen geben

Ein Spiel auf hohem Niveau bekamen die Zuschauer in Baiershofen zu sehen, in dem die Hausherren nach wenigen Sekunden das 0:1 hinnehmen mussten. Cemre Onay erzielte es aus spitzem Winkel mit einem sehenswerten Abschluss ins lange Eck.

Johannes Kraft konnte aus 7Meter zentral im letzten Moment noch geblockt werden.

Erneut Cemre Onay war es der auf 0:2 erhöhte, im Laufduell konnte er nicht mehr entscheidend gestört werden und schob überlegt ein.(19.)

Die Grün Weißen waren trotz Rückstand immer im Spiel. Tassilo Eulberg verpasste in der 25. mit einem Heber auf 1:2 zu stellen.

In Minute 35 wurden die Bemühungen dann belohnt. Florian Weidner konnte aus 18 Metern mit einer Direktabnahme das verdiente 1:2 zum Pausenstand erzielen.

Nach der Halbzeit ging ein Kopfball von David Schiffelholz knapp übers TGB-Gehäuse.

Ein Konter in der 70. über Gabriel Streil auf Peter Wiedemann, konnte der TGB-Keeper in höchster Not klären.

Mit dem 1:3 in der 78. durch Orhan Cimen war das Spiel dann entschieden. Johannes Kraft kam kurz vor Schluss noch zu einem Abschluss der knapp am Kreuzeck vorbei ging.

Baiershofen konnte über die gesamte Spielzeit mit dem Tabellen zweiten auf Augenhöhe agieren.

Zuschauer 130