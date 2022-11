Baiershofen mit drittem Sieg in Folge



In der ersten Viertelstunde kamen beide Mannschaften nicht zu einer nennenswerten Chance, in einer Partie mit hohem Tempo. Gabriel Streil sorgte dann zum ersten Mal für Gefahr, lupfte den Ball aber neben das Gehäuse des TSV. Kurz darauf setzt Saliou Sylla einen Kopfball über die Latte. Das 0:1 erzielte Hisen Ghashi mit einem Flachschuss aus 15Meter. Die Hausherren liesen sich nicht beirren und kamen durch Florian Weidner nach einem klasse Spielzug nach Hereingabe von Moritz Behringer zum Ausgleich. So ging es mit dem 1:1 in die Pause.

In der 58. brachte Jonas Fritz die Grün Weißen in Front per Direktabnahme nach einem Weidner Freistoß.

Lukas Grüner verpasste den Ausgleich für Burgau, SVB-Keeper Andreas Haid verkürzt geschickt den Winkel. Martin Wiedemann verpasste mit einem Elfmeter den Sack zuzumachen, nachdem Jonathan Schuhmann im Strafraum zu Boden gerissen wurde. Gabriel Streil übernahm dies in der 84. mit einem langen Sprit und lies seinem Gegenspieler und TSV-Keeper Luca Mignogna keine Chance. Der SVB bestätigte seine gute Form mit dem 3:1 Heimsieg gegen starke Burgauer.

Zuschauer 130