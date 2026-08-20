Baiershofen gibt 2:0-Führung aus der Hand

Nach dem gelungenen Saisonauftakt mit dem Punktgewinn gegen den VfR Jettingen II hatte sich Grün-Weiß Baiershofen für den zweiten Spieltag einiges vorgenommen. In der englischen Woche empfing die Mannschaft den Kreisligaabsteiger SV Scheppach, musste sich am Ende jedoch mit 2:3 geschlagen geben.



Das Spiel war von Beginn an von vielen Schlampigkeiten und Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Dennoch hatte Baiershofen ein klares Chancenplus, unter anderem durch einen Kopfball von Johannes Micheler ans Lattenkreuz und belohnte sich in der 24. Minute mit der 1:0-Führung durch Leon Keller. Nach überlegenem Abschluss ließ er Gästetorwart Paul Rutkowski keine Abwehrchance. Kurz darauf erhöhte Tobias Roßner auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste aus Scheppach zum Anschlusstreffer. Nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld stand plötzlich Scheppachs Angreifer Julian Rott völlig frei vor dem Tor und musste den Ball nur noch zum 2:1 einschieben.