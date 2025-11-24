 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Baiersbronn übernimmt die Spitze – Gechingen gerät ins Stolpern

Überblick über den 14. Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald.

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald brachte eine neue Tabellenführung, ein historisches Torfestival und gleich mehrere abgebrochene Partien. Baiersbronn setzte mit einem 9:2 ein Ausrufezeichen, während Altburg überraschend verliert und Gechingen nur zu einem Remis kommt.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wittendorf
SV WittendorfWittendorf
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold II
Abgesagt

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Felldorf/Bierlingen
SGM Felldorf/BierlingenSGM Felldorf/Bierlingen
SV Althengstett
SV AlthengstettAlthengstett
0
0
Abpfiff

Ein intensives, umkämpftes Duell endete torlos. In einer hektischen Schlussphase sah Jannis Noe noch Gelb-Rot (91.), was die Gastgeber kurzzeitig ins Wanken brachte. Am Ende steht ein 0:0, das beiden Teams zwar einen Punkt bringt, im engen Tabellenfeld aber kaum weiterhilft.

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr
SV Gültlingen
SV GültlingenGültlingen
TSV Möttlingen
TSV MöttlingenMöttlingen
14:30

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Baiersbronn
SV BaiersbronnBaiersbronn
SG Oberreichenbach/Würzbach
SG Oberreichenbach/WürzbachSG Oberreichenbach/Würzbach
9
2
Abpfiff

Ein Torfestival im Murgtal: Der SV Baiersbronn zerlegte Aufsteiger Oberreichenbach/Würzbach mit 9:2 und feierte den höchsten Saisonsieg der Liga. Sebastian Braun eröffnete früh (6., 13.), Max Keppler verkürzte (16.). Danach dominierten die Hausherren nach Belieben. Bruno Ribeiro erhöhte vor der Pause (38.), nach dem Seitenwechsel spielten sich die Gastgeber in einen Rausch: Braun (46., 55.), Jonathan Günther (50.), Kai Sattelberger (66., 67.) und Jannik Wurster per Foulelfmeter (87.) trafen bei einem denkwürdigen Auftritt. Für die SG war es ein bitterer Nachmittag, während Baiersbronn mit diesem Kantersieg die Tabellenführung übernimmt.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Eutingen
SV EutingenSV Eutingen
1. FC Altburg
1. FC Altburg1.FC Altburg
2
0
Abpfiff

Gegen das Spitzenteam aus Altburg gewannen die Gastgeber verdient mit 2:0 – beide Treffer erzielte Henry Sattler. Der Offensivmann war zunächst in der 32. Minute zur Stelle und legte kurz nach Wiederanpfiff nach (47.). Altburg fand kaum Mittel und musste nach Wochen der Stabilität wieder eine Niederlage hinnehmen. Für Eutingen ist es ein Befreiungsschlag, der das Team auf Rang sieben bringt.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSF Dornhan
TSF DornhanTSF Dornhan
FV GW Ottenbronn
FV GW OttenbronnOttenbronn
Abgesagt

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SG Ahldorf/Mühlen
SG Ahldorf/MühlenAhldorf/Mühl
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
1
1

Der Tabellenführer ließ beim 1:1 in Ahldorf Punkte liegen. Lucas Schweitzer brachte Gechingen in der 63. Minute in Führung, doch die Gastgeber gaben nicht auf und belohnten sich: Nick Schober traf in der 77. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf dezimierten sich die Sportfreunde selbst, als Kevin Hörner Rot sah (80.). Trotz Überzahl gelang der SG kein weiterer Treffer. Gechingen verteidigt zwar Rang zwei, verpasst aber den möglichen Sprung zurück an die Spitze.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SG Dornstetten
SG DornstettenDornstetten
VfR Sulz
VfR SulzVfR Sulz
Abgesagt

