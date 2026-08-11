Baiernrain im Finale: A-Klassist fordert drei Ligen höheres Holzkirchen

Den nächsten Pokalgegner niederringen möchten die Baiernrainer (weiße Trikots, v.li.) Thomas Puscher, Andreas Gschwendtner und Florian Schickenrieder (hier gegen Ascholdings Philip von Jagemann) im heutigen Duell gegen Bezirksligist Holzkirchen. – Foto: rst

Die SG Baiernrain/Dietramszell empfängt am Dienstag den Bezirksligisten TuS Holzkirchen im Totopokal-Finale. Trainer Damir Delic muss auf seinen Co-Trainer und einen Stürmer verzichten.

Der nächste große Pokal-Fight steht für die Fußballer der SG Baiernrain/Dietramszell auf dem Programm: An diesem Dienstag empfängt das Team von Trainer Damir Delic den TuS Holzkirchen im Totopokal-Finale der Gruppe Ost (19 Uhr, in Dietramszell). Ein klassisches David-gegen-Goliath-Duell. „Wir sind krasser Außenseiter. Gegen einen Bezirksligisten anzutreten, das hat schon eine andere Qualität“, gibt sich SG-Coach Delic gegen den drei Ligen höher spielenden Gast keinen Illusionen hin. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen.“

Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen

SG-Trainer Damir Delic

Auf dem Weg ins Finale räumte der A-Klassen-Klub drei Gegner aus dem Weg, die im Ligabetrieb höher angesiedelt sind. Nach einem Freilos in Runde eins feierte die SG gegen Kreisklassist TSV Sauerlach einen 6:1-Sieg, warf anschließend Kreisliga-Aufsteiger TSV Otterfing mit 3:2 aus dem Pokalwettbewerb, ehe in der vergangenen Woche im Nachbarschaftsderby gegen die SG Ascholding/Thanning der nächste Kreisklassist bezwungen wurde – mit 7:6 im Elfmeterschießen.

Auch der heutige Gegner TuS Holzkirchen musste im Halbfinale durch die Penalty-Verlängerung: Mit einem 4:2-Sieg nach Elfmeterschießen zog der Bezirksligist ins Finale ein. Zuvor hatte die Elf von Trainer Orhan Akkurt einen 8:1-Kantersieg gegen den TSV Hartpenning hingelegt, nachdem der Pokalauftakt mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV Schliersee gelungen war.

„Ich erwarte mir nichts. Wir wollen in erster Linie Spaß haben“, sagt Damir Delic, der auf seinen spielenden Co-Trainer Benjamin Fister und Stürmer Johannes Kanzler verzichten muss. Dafür soll wie schon zuletzt der eine oder andere A-Junior Einsatzzeit bekommen. Dennoch will sich die SG nicht kampflos ergeben. „Wir werden uns sicher nicht hinten reinstellen“, betont der Coach. „Wir haben schon einen Plan im Kopf, wie wir nächste Saison in der Liga weiterkommen wollen. Und das werden wir auch versuchen, gegen Holzkirchen umzusetzen.“