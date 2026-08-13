Baierbrunn schockt Münsing: Toto-Pokal-Finale kippt im Elfer-Krimi

Quirin Huber /rot) tackelt vs Lennart Frank – Foto: Oliver Rabuser

Kreisligist SV Münsing verliert vier Tage vor dem Saisonstart im Totopokal-Finale Mitte. Am Sonntag muss die Elf von Simon Gebhart zu Bezirksliga-Absteiger Polling.

Vier Tage vor Saisonbeginn leisten sich die Münsinger Fußballer den ersten Ausrutscher unter Trainer Simon Gebhart: Im Totopokal-Finale Mitte unterlag der Kreisligist bei der SG Schäftlarn/Baierbrunn mit 5:6 im Elfmeterschießen. Für den Kreisklassen-Neuling ein Déjá vu-Erlebnis zur Vorwoche, als Bezirksligist FC Penzberg auf die gleiche dramatische Gangart aus dem Wettbewerb gekegelt wurde. Für die Münsinger vielleicht zur rechten Zeit eine Breitseite. Verglichen mit Auftaktgegner SV Polling (Sonntag, 14 Uhr) freilich eine Bagatelle, denn der Bezirksliga-Absteiger kämpft mit einer ganzen Reihe von Komplikationen.

Obgleich sich Gebhart für Mittwoch einen anderen Spielausgang erhofft hatte, geht er vornehmlich pragmatisch mit dem Ausscheiden um. Er sieht als wichtigste Erkenntnis „Luft nach oben gegen tief stehende Gegner.“ War vor allem im ersten Spielabschnitt zu beobachten, als der SVM gegen den tiefen Block der Hausherren „zu träge“ agiert habe. Entsprechend vorteilhaft war die 1:0 Führung kurz vor der Pause, resultierend aus einem Selbsttor nach Eckball. Nachdem sich Lennart Frank und Lukas Hauptmann zum zweiten Treffer kombiniert hatten, schien die Vorentscheidung nicht mehr weit. Selbige umschifften die Gäste jedoch ungewollt durch zwei dicke, gleichwohl ausgesparte Möglichkeiten. „Das ist der Vorwurf, den ich machen kann“, betont der Coach. Plötzlich bekam die Elf von Wolfgang Krebs Aufwind, und nach einem Distanzkracher von Fabian Kastl, den Gebhart als „sehr schönes Tor“ goutierte, wurde es in der Schlussphase ein typischer Pokalfight. Mit der Einschätzung „hinten raus zu hektisch“, vervollständigte Gebhart die Ursachenforschung. Die restliche Chronologie sah den Gleichstand nach äußerst mäßiger Gegenwehr sowie zwei vergebene Elfer von Michi Geiger und Neuzugang Frank vor.

Für den Punktspielauftakt erhofft sich Gebhart eine ungleich weniger umfangreiche Mängelliste. Polling habe eine Mannschaft, die „unangenehm“ sein könne, zudem körperlich und kämpferisch agiere. Natürlich ist ihm nicht verborgen geblieben, dass die Klosterdörfler mit Ausnahme des Erstrundenmatchs im Pokal sämtliche Testspiele in den Sand gesetzt haben, teils mit deutlichen Resultaten: „Ist für uns aber nicht so entscheidend.“ Die Erfahrung der Vorwochen habe klar aufgezeigt, dass „wir immer dann gut gefahren sind, wenn wir unser eigenes Spiel durchziehen konnten“.

Das wird der SVM am Sonntag in Polling mit leicht veränderter Aufstellung versuchen: Kapitän Florian Buchloh rutscht aus dem Urlaub sogleich in die Stammelf; im Angriff hingegen könnte Platz für Pavlos Karamanos sein, der in Baierbrunn nach seiner Einwechslung überzeugen konnte.