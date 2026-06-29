Baierbach rüstet sich für das Abenteuer Kreisliga Der Klub hat sich mit insgesamt sechs Neuzugängen verstärkt, um der neuen Herausforderung "Kreisliga" entgegenzutreten von Robert Scheller · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

Der TSV Baierbach hat sich mit insgesamt sechs Neuzugängen verstärkt um die neue Herausforderung "Kreisliga" entgegenzutreten. – Foto: Presse TSV Baierbach

Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga der Vereinsgeschichte beginnt beim TSV Baierbach ein neues Kapitel. Nach einer überragenden Saison arbeitet der Verein nun mit Hochdruck daran, sich auch eine Liga höher zu etablieren. Dafür hat sich der neue Kreisligist gezielt verstärkt und insgesamt sechs Neuzugänge an Land gezogen.

Bereits im Winter stieß Johannes Luginger von der SG Kumhausen/Altfraunhofen zur Mannschaft. Der flexible Defensivspieler konnte in der Rückrunde bereits erste Einsatzminuten sammeln und sich frühzeitig in das Teamgefüge integrieren. Zur neuen Saison folgen nun fünf weitere Verstärkungen. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte dabei die Verpflichtung von Simon Lehrhuber vom TSV Vilslern. Der junge Offensivakteur galt im regionalen Umfeld als eines der begehrtesten Talente und stand bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. Mit seiner Dynamik, Spielintelligenz und technischen Qualität soll er dem TSV zusätzliche Impulse im Angriffsspiel verleihen.

Ebenfalls neu in Baierbach ist Jonas Winberger, der von der SG Kumhausen/Altfraunhofen kommt und mit seiner robusten Spielweise sowie seiner Vielseitigkeit zusätzliche Optionen im Defensivverbund bietet. Mit Lukas Rechenmacher vom TSV Rapid Vilsheim schließt sich zudem ein weiterer entwicklungsfähiger Spieler dem Aufsteiger an, der vor allem durch seine Laufstärke und seinen Einsatzwillen überzeugt. Vom SV Landshut-Münchnerau wechselt Balthasar Schmidt zum TSV Baierbach. Der junge Spieler bringt Tempo und Ehrgeiz mit und soll die Konkurrenzsituation im Kader weiter beleben. Komplettiert wird das Transferpaket durch Andreas Neumaier, der nach längerer Pause reaktiviert werden konnte.