Bahn frei für das Eigengewächs

Im derzeitigen Umbruch freut sich der Adlershofer BC auf das Eigengewächs setzten zu können. Mir voller Stolz und mit großen Erwartungen freuen wir uns Phillip Müller und Leon Raß nun fest in der 1. Herren etablieren zu können. Die beiden Youngstars konnten bereits schon in der vergangenen Spielzeit als noch A-Jugendspieler einige Spiele im Herrenbereich mit ansehnlichen Leistungen bestreiten. Auch die ersten Verantwortungen warten schon, wie zum Beispiel für Leon Raß als neues Mitglied im Mannschaftsrat. Wir sind sehr zuversichtlich das diese beiden Jungs für sehr viel Freude am Lohnauer Steig sorgen werden.