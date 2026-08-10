Bahlinger SC will zielstrebig seine spielerische Linie verfolgen

Robert Geller (rechts) zählt zu jenem BSC-Quartett, das bereits das Trikot des Karlsruher SC getragen hat. | Foto: Achim Keller

Das zweite Heimspiel in vier Tagen steht für den Fußball-Oberligisten Bahlinger SC am Dienstag, 18.30 Uhr, bevor. Für BSC-Trainer Marco Schneider ist gegen den Karlsruher SC II vor allem eines wichtig. Beim Oberliga-Auftakt gegen den FV Ravensburg am vergangenen Samstag (0:0) habe sein Team in den ersten 25 Minuten überzeugt, sagt Schneider. "Dann wurden wir zunehmend kopflos, haben zu viele lange Bälle gespielt." Weiterlesen: Bahlinger SC will gegen den Karlsruher SC II zielstrebig seine spielerische Linie verfolgen (BZ-Plus)