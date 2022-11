Bahlinger SC will mit "Engagement und Einstellung" in Walldorf punkten Bahlinger SC bereits am Freitagabend im Einsatz

Gut gespielt, doch die Punkte nimmt wieder der Gegner mit – der Bahlinger SC kassierte beim 1:2 gegen Kickers Offenbach vom Ergebnis her den nächsten Rückschlag in der Fußball-Regionalliga. Das drückt auf die Stimmung. Trainer Axel Siefert musste vor dem Montagstraining in der Kabine „erst mal zwei Witzle machen, damit die Mundwinkel nach oben gingen“. Vor dem Auswärtsspiel am Freitag, 19 Uhr, beim FC Astoria Walldorf verlieren er und Trainerkollege Dennis Bührer nicht die Zuversicht. „Es wird wieder Punkte geben, wenn die Mannschaft Engagement und Einstellung aus dem Offenbach-Spiel konservieren kann“, so Siefert. Im Dietmar Hopp-Sportpark erwartet die Kaiserstühler laut Siefert „ein sehr unangenehmer Gegner, der kompakt und diszipliniert auftritt“. Enorm wichtig sei die Konterabsicherung. „Die Null muss stehen“, so Siefert. Neben den Langzeitverletzten Roman Angot und Shqipon Bektasi fallen Hassan Mourad und Jonas Siegert mit Grippe aus. Dafür hat Ylber Lokaj seine Grippe-Symptome überwunden. „Wir haben das Gefühl, dass es ein bisschen weitergereicht wird“, so Siefert. Walldorf liegt als Tabellenzwölfter derzeit nur einen Rang hinter dem BSC und hat beim FSV Mainz 05 II in der Vorwoche seinen ersten Auswärtsdreier geholt (2:1).