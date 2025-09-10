Bahlinger SC wahrt nach 3:0 beim FC Auggen seine Titelchance

Der Bahlinger SC mischt im südbadischen Verbandspokal auch nach der Winterpause noch mit. Der Fußball-Regionalligist gewann am Mittwoch die Achtelfinalpartie beim FC Auggen souverän mit 3:0.
Spielbericht folgt
Niklas Froß stellte seine Treffsicherheit vom Punkt bei zwei Strafstößen unter Beweis. Sein Tor zum 3:1 (60.) nahm dem Landesligisten aus dem Stadtteil von Durmersheim den Wind aus. „Direkt nach dem Seitenwechsel hatten wir keine gute Phase“, räumte Kevin Kreuzer, der sportliche Leiter der Teninger, ein. „Da haben wir Würmersheim ein bisschen spielen lassen.“ Hier fiel auch der Anschlusstreffer zum 1:2. Am Ende aber kam der Verbandsliga-Tabellenführer, der die erste Halbzeit klar dominiert hatte, zu einem standesgemäßen Erfolg.
Tore: 1:0 Froß (18./FE), 2:0 Hudic (34.), 2:1 Bauer (47.), 3:1 Froß (60./HE), 4:1 Voßler (83.), 5:1 Obika (90.+3). Schiedsrichter: Mayer (Freiburg). ZS: 160. Bes. Krause (FCT) hält FE von Bauer (90.+4).
Den Grundstein für den Sieg der Gäste aus Lahr im Linxer Hans-Weber-Stadion legte vor knapp 400 Zuschauern Spielführer Konstantin Fries in der 21. Spielminute mit seinem Führungstreffer zum 1:0. Sein Mannschaftskollege Leon Bross erhöhte nach einer Stunde Spielzeit auf 2:0. Auch an diesem Treffer war Fries als Vorlagengeber beteiligt. Die Linxer gaben jedoch noch lange nicht auf und erzielten in der 68. Minute den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Emanuele Giardini. Den knappen 2:1-Vorsprung verteidigten die Lahrer jedoch bis zum erlösenden Schlusspfiff. Einen großen Anteil am Lahrer Erfolg hatte Torhüter Jona Leptig, der beim Stande von 0:0 (17.) einen vom Linxer Kapitän David Assenmacher getretenen Strafstoß parieren konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
SC Lahr: Leptig– Gutjahr, Zehnle, Stopp – Allgaier, Wirth (77. Kalt), Bross (87. Schumacher), Bandle (74. Lehmann) – Fries, Gießler (54. Naletilic), Kaufmann (68. Keita). Tore: 0:1 Fries (21.), 0:2 Bross (59.), 1:2 Giardini (68.). Schiedsrichter: Lindenmeier (Offenburg). Zuschauer: 420.
"Es war nicht das Dreisamstadion und es war auch kein Finale" – Angesprochen auf die Frage, warum der FC Auggen heute nicht in der Lage war eine außergewöhnliche Leistung zu zeigen und die letzten Prozentpunkte herauszukitzeln, hatte Trainer Marco Schneider eine klare Antwort. Anders als beim 5:3 nach Elfmeterschießen im Vorjahresfinale, nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, war es auch der Spielverlauf, der klar für den Bahlinger SC verlief. Zwei relativ frühe Treffer gaben dem zuletzt kriselnden Favoriten neues Selbstvertrauen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Tore: 0:1 Bux (13.), 0:2 Diakité (24.), 0:3 Pepic (51.). Schiedsrichter: Bugglin (Binzen). Zuschauer: 900.
Spielbericht folgt