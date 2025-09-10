Bahlinger SC wahrt nach 3:0 beim FC Auggen seine Titelchance

Den Grundstein für den Sieg der Gäste aus Lahr im Linxer Hans-Weber-Stadion legte vor knapp 400 Zuschauern Spielführer Konstantin Fries in der 21. Spielminute mit seinem Führungstreffer zum 1:0. Sein Mannschaftskollege Leon Bross erhöhte nach einer Stunde Spielzeit auf 2:0. Auch an diesem Treffer war Fries als Vorlagengeber beteiligt. Die Linxer gaben jedoch noch lange nicht auf und erzielten in der 68. Minute den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Emanuele Giardini. Den knappen 2:1-Vorsprung verteidigten die Lahrer jedoch bis zum erlösenden Schlusspfiff. Einen großen Anteil am Lahrer Erfolg hatte Torhüter Jona Leptig, der beim Stande von 0:0 (17.) einen vom Linxer Kapitän David Assenmacher getretenen Strafstoß parieren konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SC Lahr: Leptig– Gutjahr, Zehnle, Stopp – Allgaier, Wirth (77. Kalt), Bross (87. Schumacher), Bandle (74. Lehmann) – Fries, Gießler (54. Naletilic), Kaufmann (68. Keita). Tore: 0:1 Fries (21.), 0:2 Bross (59.), 1:2 Giardini (68.). Schiedsrichter: Lindenmeier (Offenburg). Zuschauer: 420.