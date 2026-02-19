Bahlinger SC vor dem Re-Start: Ein kleines Wunder muss schon her

Im intensiven Austausch: Der Bahlinger Cheftrainer Stefan Reisinger (vorne) und sein Assistent Milorad Pilipovic stehen in der Regionalliga vor einer turmhohen Aufgabe. – Foto: Claus G. Stoll

Ziemlich grau, ziemlich trist. Ein Blick auf die Tabelle der Regionalliga Südwest ist für Anhänger des Bahlinger SC in diesen trüben Spätwintertagen ungefähr genauso ernüchternd wie ein Blick aus dem Fenster. Als Tabellenvorletzter liegen die Bahlinger fünf Punkte hinter der TSG Balingen und dem FC Bayern Alzenau, dem Gegner am Samstag, 14 Uhr, zum saisonalen Wiederbeginn. Drei Absteiger wird es am Ende auf jeden Fall geben. Der viertletzte Rang reicht nur dann zum Ligaverbleib, wenn aus der dritten Liga keine Mannschaft in die Südwest-Staffel absteigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.