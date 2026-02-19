Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bahlinger SC vor dem Re-Start: Ein kleines Wunder muss schon her
Der Abstieg scheint für den Tabellenvorletzten vorgezeichnet. Oder doch nicht?
Nach sechswöchiger Vorbereitung startet der Bahlinger SC am Samstag in die Frühjahrsrunde der Fußball-Regionalliga. Der Abstieg scheint für den Tabellenvorletzten vorgezeichnet. Oder doch nicht?
Ziemlich grau, ziemlich trist. Ein Blick auf die Tabelle der Regionalliga Südwest ist für Anhänger des Bahlinger SC in diesen trüben Spätwintertagen ungefähr genauso ernüchternd wie ein Blick aus dem Fenster. Als Tabellenvorletzter liegen die Bahlinger fünf Punkte hinter der TSG Balingen und dem FC Bayern Alzenau, dem Gegner am Samstag, 14 Uhr, zum saisonalen Wiederbeginn. Drei Absteiger wird es am Ende auf jeden Fall geben. Der viertletzte Rang reicht nur dann zum Ligaverbleib, wenn aus der dritten Liga keine Mannschaft in die Südwest-Staffel absteigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.