Bahlinger SC verpflichtet Torhüter Simon Heering, zwei weitere Abgänge Louis Schmidt und Marco Rienhardt gehen von BZ/PM · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der Bahlinger SC hat den 24-jährigen Torhüter Simon Heering vom Oberligisten Karlsruher SC II verpflichtet.

Der 1,88 Meter große Schlussmann stammt aus der Jugend des Kehler FV. Für diesen sowie für den SV Linx hat er 82 Spiele in der Verbandsliga bestritten, hinzu kamen in der nun abgeschlossenen Spielzeit noch 13 Begegnungen in der Bundesliga-Reserve des KSC in der Oberliga.



Der Cheftrainer des Bahlinger SC, Marco Schneider, freut sich über den Zugang: "Simon komplettiert unser Torhüterteam. Er hat beim Karlsruher SC unter Beweis gestellt, dass er regelmäßig und dauerhaft auf Oberliga-Niveau spielen kann. Wir bekommen einen ambitionierten, jungen Torhüter, der großes Entwicklungspotenzial besitzt und noch dazu aus der Region stammt."





Simon Heering sagte zu seinem Wechsel: "Ich freue mich auf die sportliche Herausforderung in Bahlingen und darauf, für den nach dem SC Freiburg erfolgreichsten Club in Südbaden auflaufen zu können." Er verbinde mit dem BSC "ein familiäres Umfeld und über Jahre hinweg konstant gute Arbeit auf und neben dem Platz. Dazu möchte ich künftig auch meinen Teil beitragen!"



Den Bahlinger SC verlassen werden hingegen Louis Schmidt und Marco Rienhardt.

Der 21-jährige Innenverteidiger Louis Schmidt schaffte zu Beginn der nun abgeschlossenen Saison den Sprung aus der U 23 des BSC ins Regionalligateam, wo er zum Stammspieler avancierte und 25 Partien in der Liga sowie fünf im Pokal bestritt. Er verlässt den Verein nach vier Jahren. Stürmer Marco Rienhardt (27) wechselte vor der Spielzeit 2025/26 vom Regionalliga-Konkurreten FC Astoria Walldorf nach Bahlingen. Er war für den BSC in 25 Regionalligapartien (3 Tore) sowie in fünf Pokalspielen (1 Tor) im Einsatz.





Der BSC bedankt sich sowohl bei Louis Schmidt als auch bei Marco Rienhardt sehr herzlich und wünscht ihnen bei ihren weiteren Stationen viel Erfolg!