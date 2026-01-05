Bahlinger SC verpflichtet Torhüter Dennis Klose von der TSG Balingen Luca Petzold verlässt die Kaiserstühler nach einem halben Jahr wieder Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Bahlinger SC Dennis Klose Luca Petzold

Der Regionalligist Bahlinger SC hat den ersten Winterneuzugang verpflichtet: Vom Ligakonkurrenten TSG Balingen wechselt Torhüter Dennis Klose zum BSC. Der 30-Jährige startete in der Jugend des VfB Stuttgart und durchlief dann die höheren Jugendteams beim SC Freiburg: Für diesen absolvierte er sowohl in der U 17 als auch in der U 19 des SCF insgesamt 42 Bundesliga-Partien, ehe er für das Regionalligateam der Freiburger im Tor stand.

Nach sieben Jahren beim 1. FC Rielasingen-Arlen kam Dennis Klose 2022 zum FC 08 Villingen, mit dem er den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. In den vergangenen 18 Monaten war er dann bei der TSG Balingen, von der es ihn jetzt zum Fast-Namensvetter nach Bahlingen zieht. Walter Adam, der Sportvorstand des Bahlinger SC, sagte zu der Verpflichtung: „Mit Dennis stößt ein gestandener Torhüter zu uns, dessen Erfahrung in der aktuellen Lage besonders wichtig ist. Er kennt den Verein sowie einige Spieler bereits. Wir sind daher zuversichtlich, dass sich Dennis schnell und problemlos ins Team integrieren wird.“

Dennis Klose freut sich auf den BSC: „Ich möchte mit den Jungs Gas geben - wir haben ja sowohl in der Liga als auch im Pokal noch einiges vor. Logischerweise will man als Sportler immer spielen - da das in Balingen in letzter Zeit nicht mehr so häufig der Fall war, freue ich mich auf diese neue Chance und denke, dass ich mit meiner Routine dem Team auch weiterhelfen kann.“

li. Dennis Klose und re. der Sportvorstand des Bahlinger SC, Walter Adam – Foto: Verein