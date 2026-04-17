Bahlinger SC verpflichtet Silas Drumm, Luca Köbele geht

Der Bahlinger SC hat Mittelfeldspieler Silas Drumm vom Verbandsliga-Spitzenreiter FC Teningen für die neue Saison verpflichtet. Silas Drumm ist nach Nikita Ebel und Cristian Cernenchi (beide FC Denzlingen) der dritte Zugang beim BSC. Den Bahlinger SC verlassen wird hingegen nach dieser Saison mit Luca Köbele einer der lang gedienten Akteure.
Der 19-jährige Malterdinger durchlief die Jugendabteilungen des SC Freiburg sowie des Freiburger FC und schaffte in seinem ersten Aktiven-Jahr gleich den Sprung zur Stammkraft beim FC Teningen. Nach zwei Spielzeiten und bislang 55 Partien sowie acht Toren dort schließt er sich nun dem BSC an.
Marco Schneider, Cheftrainer des Bahlinger SC und in der neuen Saison Sportlicher Leiter, freut sich über den Neuzugang: "Silas ist ein sehr ballsicherer, spielintelligenter junger Akteur. Er passt ideal in unser ´Beuteschema´."
Silas Drumm arbeite sehr akribisch und fleißig und verfüge über reichlich Potenzial, weshalb man sicher sei, viel Freude an ihm zu haben. Silas Drumm selbst sagte: "Ich bin überzeugt, dass der BSC die richtige Station für mich ist, um mich optimal weiterzuentwickeln. Diese neue Herausforderung reizt mich sehr!" Er freue sich darauf, Teil dieses Teams und des Vereines zu werden, so Silas Drumm.
Den Bahlinger SC verlassen wird hingegen nach dieser Saison mit Luca Köbele einer der lang gedienten Akteure.
Der 26-jährige Mittelfeldspieler trägt seit seinem Wechsel aus der U 17 des SC Freiburg 2015 seit elf Jahren das BSC-Trikot und bestritt bislang 229 Spiele für den Verein. Für seinen Wechsel sind private Gründe Ausschlag gebend - er zieht in ein anderes Bundesland um.
Marco Schneider sagte: "Ich schätze Luca menschlich wie fußballerisch sehr und hätte ihn gerne behalten." Der Bahlinger SC bedankt sich bei Luca Köbele für seinen mehr als ein Jahrzehnt währenden Einsatz und wünscht ihm alles Gute.