Bahlinger SC verpflichtet Silas Drumm, Luca Köbele geht Den Bahlinger SC verlassen wird hingegen Luca Köbele von BZ/PM · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Der Bahlinger SC hat Mittelfeldspieler Silas Drumm vom Verbandsliga-Spitzenreiter FC Teningen für die neue Saison verpflichtet. Silas Drumm ist nach Nikita Ebel und Cristian Cernenchi (beide FC Denzlingen) der dritte Zugang beim BSC. Den Bahlinger SC verlassen wird hingegen nach dieser Saison mit Luca Köbele einer der lang gedienten Akteure.

Der 19-jährige Malterdinger durchlief die Jugendabteilungen des SC Freiburg sowie des Freiburger FC und schaffte in seinem ersten Aktiven-Jahr gleich den Sprung zur Stammkraft beim FC Teningen. Nach zwei Spielzeiten und bislang 55 Partien sowie acht Toren dort schließt er sich nun dem BSC an. Marco Schneider, Cheftrainer des Bahlinger SC und in der neuen Saison Sportlicher Leiter, freut sich über den Neuzugang: "Silas ist ein sehr ballsicherer, spielintelligenter junger Akteur. Er passt ideal in unser ´Beuteschema´."

Silas Drumm arbeite sehr akribisch und fleißig und verfüge über reichlich Potenzial, weshalb man sicher sei, viel Freude an ihm zu haben. Silas Drumm selbst sagte: "Ich bin überzeugt, dass der BSC die richtige Station für mich ist, um mich optimal weiterzuentwickeln. Diese neue Herausforderung reizt mich sehr!" Er freue sich darauf, Teil dieses Teams und des Vereines zu werden, so Silas Drumm. Den Bahlinger SC verlassen wird hingegen nach dieser Saison mit Luca Köbele einer der lang gedienten Akteure.