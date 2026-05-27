Bahlinger SC verpflichtet Robert Geller vom FC Homburg

li. Neuzugang Robert Geller und re. BSC-Cheftrainer Marco Schneider. – Foto: Beck

Der Bahlinger SC hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet: Vom bisherigen Ligakonkurrenten FC Homburg wechselt der 22-jährige Mittelfeldakteur Robert Geller an den Kaiserstuhl. Robert Geller ist nach Silas Drumm (FC Teningen) sowie Nicolas Garcia Stein, Nikita Ebel und Christian Cernenchi (alle FC Denzlingen) der bislang fünfte Neuzugang des Bahlinger SC für die Spielzeit 2026/27.

Geller stammt aus der Jugend des Karlsruher SC. Für diesen hat er bei den Aktiven bereits unter anderem auch drei Partien in der 2. Bundesliga bestritten. In der Rückrunde der eben abgelaufenen Saison wechselte er zum FC Homburg, für den er zwölf Regionalligapartien absolviert hat.

Marco Schneider, Cheftrainer und designierter Sportlicher Leiter des Bahlinger SC, sagte zu der Verpflichtung von Robert Geller: "Robert hat uns nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich voll überzeugt. Er hat bereits Profi-Luft geschnuppert und ist ein äußerst dynamischer und schneller Akteur, der unser Offensivspiel definitiv bereichern wird. Er will sich bei uns weiterentwickeln - und diese Plattform bieten wir ihm sehr gerne..."