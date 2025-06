Bahlinger SC verpflichtet Rico Wuttke aus Fürth

Der 20-jährige Ortenauer hat in der Jugend sieben Jahre das Trikot des SC Freiburg getragen und für diesen sowie für die SpVgg Greuther Fürth 46 Spiele in der U17- beziehungsweise der U 19-Bundesliga absolviert. In der nun abgelaufenen Saison war Wuttke Stammspieler beim Regionalliga-Team der Fürther.



Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte: „Rico bringt nicht nur eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung aus der Jugend des SC Freiburg mit, sondern stammt zudem aus der Region. Mit seiner Dynamik und Schnelligkeit wird er unser Team gezielt verstärken.“



Rico Wuttke betonte: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Trainer Stefan Reisinger haben mich total überzeugt. Nachdem ich bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich in Fürth sammeln durfte, freue ich mich sehr auf die Aufgabe in Bahlingen nahe meiner Heimat.“



Nach Alex Echner (FC Denzlingen) und Torhüter Luca Petzold (Greifswalder FC) ist Rico Wuttke der dritte Neuzugang des Bahlinger SC für die Regionalliga-Saison 2025/26.



Den Verein verlassen wird hingegen nach zwei Jahren Noah Lovisa. Der 24-jährige Schweizer absolvierte für den BSC 60 Spiele (1 Tor). Der Bahlinger SC bedankt sich bei Noah Lovisa und wünscht ihm alles Gute!