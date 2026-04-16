Bahlinger SC verpflichtet Nikita Ebel vom FC Denzlingen

Nikita Ebel, re. der derzeitige Cheftrainer und designierte Sportliche Leiter Marco Schneider. – Foto: Bahlinger SC

Der 23-Jährige mit estnischer und kasachischer Staatsbürgerschaft stammt aus der Jugend des Freiburger FC. Für diesen sowie für den FC Denzlingen bestritt er bei den Aktiven bislang 97 Pflichtspiele und erzielte dabei 35 Tore.

Der derzeitige Cheftrainer und designierte Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Marco Schneider, sagte zu der Verpflichtung: "Nikita ist eines der großen Stürmertalente in der Region. Er ist körperlich sehr robust, hat ein hohes Tempo und arbeitet fleißig gegen den Ball." Schneider attestierte Ebel "ein großes Potenzial. Ich bin davon überzeugt, dass er sich zu einem sehr guten Oberligastürmer entwickeln kann und wird."

Nikita Ebel sagte: "Zunächst einmal möchte ich mich beim FC Denzlingen für die schönen zwei Jahre beim FCD bedanken. Ich freue mich jetzt aber auf die neue Herausforderung beim BSC." Dieser scheine ihm ideal, um sich weiterentwickeln zu können.