Bahlinger SC verpflichtet Nicolas Garcia Stein vom FC Denzlingen Nicolas Garcia Stein ist nach Cristian Cernenchi, Nikita Ebel (beide FC Denzlingen) und Silas Drumm (FC Teningen) der bislang vierte Neuzugang von BZ/PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der Bahlinger SC verpflichtet zur Saison 2026/27 Nicolas Garcia Stein vom Oberligisten FC Denzlingen.

Der 29-jährige Defensivakteur ist der Mannschaftskapitän des FCD. Garcia Stein hat in den letzten Jahren für den Freiburger FC sowie für den FC Denzlingen insgesamt 93 Oberliga-Partien sowie 166 Verbandsligaspiele absolviert.In diesen hat er 47 Tore erzielt. Seine Karriere zeichnet sich auch durch eine große Kontinuität aus: Im Aktivenbereich war er zunächst sechs Jahre beim Freiburger FC und ist nun seit fünf Jahren in Denzlingen.



Der Cheftrainer und künftige Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Marco Schneider, sagte: „Nicolas ist ein sehr spielintelligenter und erfahrener Akteur, der auch einen sehr guten Spielaufbau hat.“ Er sei bei seinen beiden letzten Stationen jeweils Kapitän gewesen, was seine Kompetenz auch über das rein Fußballerische hinaus zeige. Schneider weiter: „Nicolas kann aufgrund dessen und auch aufgrund der Tatsache, wie sehr er ein Spiel lesen kann, einen Mehrwert für uns einbringen.“





Nicolas Garcia Stein sagte zu seinem Wechsel: "In mir ist schon länger der Entschluss gereift, noch einmal eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Mit dem Bahlinger SC habe ich dafür die aus meiner Sicht beste Adresse in der Region gefunden, um mich weiterzuentwickeln und ambitionierte Ziele zu verfolgen. Ich freue mich darauf, Teil des Vereines zu werden, meine Qualitäten einzubringen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein."



Nicolas Garcia Stein ist nach Cristian Cernenchi, Nikita Ebel (beide FC Denzlingen) und Silas Drumm (FC Teningen) der bislang vierte Neuzugang des Bahlinger SC für die Saison 2026/27.







