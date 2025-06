Bahlinger SC verpflichtet Mike Manegold vom SGV Freiberg

Der 22-Jährige stammt aus der Jugend von Astoria Walldorf, wo er A-Junioren-Bundesliga spielte und dann fester Bestandteil des Regionalligateams der Astoria war. In der vergangenen Winterpause wechselte er dann nach Freiberg.

"Mike bringt eine großartige Einstellung mit und brennt darauf, beim BSC durchzustarten", sagte der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam. "Wir freuen uns sehr, dass alles so reibungslos geklappt hat und sind überzeugt, dass es mit ihm hervorragend passen wird!", so Adam weiter.



Mike Manegold selbst sagte: "Mir haben die wertschätzenden Gespräche mit den Verantwortlichen sehr gut gefallen. Mir gefällt auch das familiäre Verhältnis im Club - gleichzeitig ist der Verein sehr ambitioniert, das ist eine gute Mischung." Mike Manegold abschließend: "Ich freue mich, ein Teil des BSC zu sein und meinen Teil zum Erfolg beizutragen."



Nach Alex Echner (FC Denzlingen), Luca Petzold (Greifswalder FC), Rico Wuttke (Greuther Fürth II) und Ferdinand Scholl (FC Gießen) ist Mike Manegold der fünfte Neuzugang für die Regionalliga-Saison 2025/26.



Den Verein verlassen wird hingegen nach einer Saison Verteidiger Philipp Sonn. Der 20-Jährige bestritt in der abgelaufenen Spielzeit 26 Partien und erzielte dabei ein Tor.

Derr Bahlinger SC bedankt sich bei Philipp Sonn und wünscht ihm alles Gute!