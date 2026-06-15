Bahlinger SC verpflichtet Marin Stefotic, Erijon Shaqiri geht Angreifer kommt vom kommenden Mitkonkurrenten aus der Oberliga von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

von li. Cheftrainer Marco Schneider, Neuzugang Marin Stefotic und der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, zu sehen sind. – Foto: Verein

Der Bahlinger SC hat den 23-jährigen Stürmer Marin Stefotic vom künftigen Oberliga-Konkurrenten SV Oberachern verpflichtet.

Der gebürtige Ettenheimer kommt mit der Empfehlung von 152 Pflichtspielen für den SVO, in denen er 62 Tore erzielt hat. Zuvor kam er als 18-Jähriger für den SC Lahr in 25 Verbandsliga-Partien auf 17 Treffer. Marin Stefotic hat bereits in der U 19 beim Bahlinger SC gespielt und kehrt nun an den Kaiserstuhl zurück.



Marco Schneider, Cheftrainer des Bahlinger SC, sagte zu der Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass Marin sich für uns entschieden hat, obwohl er etliche - auch höherklassige - Angebote hatte. Sowohl Walter Adam als auch ich haben viel Zeit und Energie in den Transfer investiert und sind deshalb nun sehr zufrieden.“ Man bekomme mit Marin Stefotic einen „sehr abschlussstarken, schnellen und spielintelligenten Mann, der noch dazu aus der Region stammt“.

Der Sportliche Leiter Walter Adam ergänzte: „Marin zählt seit Jahren zu den gefährlichsten und konstantesten Stürmern der Oberliga. Den BSC kennt er bereits aus seiner Jugendzeit und der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen. Umso mehr freuen wir uns, dass sich unsere Wege nun wieder kreuzen und wir Marin erneut beim BSC begrüßen dürfen.“ Marin Stefotic betonte: „Ich finde es toll, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Ich freue mich sehr - sowohl auf die Trainer und das Team als auch auf die Fans! Die Gespräche mit Marco Schneider und Walter Adam waren sehr positiv. Der BSC ist nach dem SC Freiburg der zweitwichtigste Verein in Südbaden und er kombiniert die sportliche Qualität mit einer familiären Atmosphäre. Ich kenne den BSC noch aus der Jugend und freue mich sehr darauf, mich voll und ganz für unsere Ziele einzubringen!“





Den Verein verlassen wird hingegen nach einem Jahr Offensivakteur Erijon Shaqiri. Der 23-Jährige war von Wormatia Worms zum BSC gestoßen und hatte in insgesamt 40 Pflichtspielen acht Tore erzielt. Der Verein bedankt sich bei Erijon Shaqiri und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute!



