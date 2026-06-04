Bahlinger SC verpflichtet Julde Riggenmann vom FC Denzlingen

li. Julde Riggenmann, re. BSC-Cheftrainer Marco Schneider. – Foto: Verein

Der Bahlinger SC hat den Mittelfeldakteur Julde Riggenmann vom Oberliga-Absteiger FC Denzlingen verpflichtet. Der 20-jährige Riggenmann stammt aus der Jugend des Freiburger FC, für den er bereits als Jugendlicher in der Herren-Verbandsliga auflief und in insgesamt 35 Spielen fünf Tore erzielte.

Vor der nun abgelaufenen Spielzeit wechselte Julde Riggenmann zum FC Denzlingen, wo er sofort Stammspieler wurde und in der Saison 2025/26 31 Oberliga-Partien bestritt.

Marco Schneider, Cheftrainer und Sportlicher Leiter des Bahlinger SC, sagte zu der Verpflichtung: „Julde ist eines der Top-Talente aus unserer Region. Er bringt eine sehr hohe Spielintelligenz mit, hat sich ausgezeichnet entwickelt und hatte mehrere Möglichkeiten, hochklassig zu wechseln. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

Julde Riggenmann selbst betonte: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bahlingen und hatte auch in den Gesprächen direkt ein sehr positives Gefühl. Ich glaube, dass das der perfekte Ort ist, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln.“ Er freue sich sehr auf das Team und die kommende Saison, so Riggenmann weiter.

Julde Riggenmann ist nach Philipp Sonn (Karlsruher SC II), Fynn Lienert (SV Sandhausen), Robert Geller (FC Homburg), Silas Drumm (FC Teningen) sowie Nicolas Garcia Stein, Nikita Ebel und Christian Cernenchi (alle FC Denzlingen) der bislang achte Neuzugang des Bahlinger SC für die Spielzeit 2026/27.

Public Viewing zur Auslosung des DFB-Pokals im Kaiserstuhlstadion

Der Bahlinger SC hat seinen Südbadischen Pokaltitel verteidigt und wird aus diesem Grund eines der 64 Teams sein, die sich am Samstag (6. Juni) in der Lostrommel für die 1. Runde des DFB-Pokals befinden. Diese Auslosung findet ab 18 Uhr im Rahmen der „Sportschau“ im Ersten statt.

Der Bahlinger SC lädt am Samstag bereits ab 17 Uhr zu einem Stadionfest, in dessen Rahmen die Auslosung gemeinsam live auf der LED-Wall angeschaut wird.