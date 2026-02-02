Bahlinger SC verpflichtet Innenverteidiger Elvir Zukaj

Elvir Zukaj – Foto: Verein

Der in Sursee (Schweiz) geborene Albaner mit dem Gardemaß von 1,94 Meter war unter anderem für die Jugend des FC Luzern am Ball. 2022 bis 2025 spielte er für die Grashoppers Zürich - zunächst in der U21 des 27-fachen Schweizer Meisters, er sammelte aber auch Erfahrung mit den Grashoppers in der Super League, der höchsten Liga des Nachbarlandes.

Walter Adam, Sportvorstand des Bahlinger SC, sagte: "Elvir hat im Probetraining bei uns auf sich aufmerksam gemacht und einen sehr überzeugenden Eindruck hinterlassen." Adam weiter: "Wir sind zuversichtlich, dass er sich schnell integriert und uns sowohl in der Liga als auch im Pokal weiterhilft." Elvir Zukaj betonte: "Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Walter Adam sowie dem Trainerteam. Dadurch fiel mir die Entscheidung nicht schwer - ich möchte meinen Beitrag zum Erfolg des Teams und des BSC leisten!"