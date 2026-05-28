Bahlinger SC verpflichtet Fynn Lienert vom SV Sandhausen Sechster Zugang beim Bahlinger SC von BZ/PM · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

li. Fynn Lienert und re. der Cheftrainer des Bahlinger SC, Marco Schneider, zu sehen sind. – Foto: Verein

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Der Bahlinger SC hat den 18-jährigen Fynn Lienert vom SV Sandhausen verpflichtet. Der Mittelfeldmann stammt aus der Ortenau und durchlief die Jugend des Karlsruher SC, für den er mehrere Jahre in verschiedenen Junioren-Bundesligen sowie in der DFB-Nachwuchsliga aktiv war. Vor der nun abgelaufenen Saison wechselte er zum SV Sandhausen, für den er in der Spielzeit 2025/26 insgesamt 21 Partien in der DFB-Nachwuchsliga bestritt und dabei vier Tore erzielte.

Marco Schneider, Cheftrainer und designierter Sportlicher Leiter des Bahlinger SC, sagte zu der Verpflichtung: "Fynn ist ein regionales Talent, das sich durch Fleiß, Ehrgeiz und eine überdurchschnittliche Arbeitsauffassung auszeichnet. Er ist vielseitig im Mittelfeld einsetzbar, verfügt über großes Potenzial und ich bin sicher, dass er sich bei uns blendend weiterentwickeln wird."



Fynn Lienert betonte zu seinem Wechsel in den Kaiserstuhl: "Ich hatte gleich ein gutes Gefühl in den Gesprächen und bin überzeugt davon, dass der BSC genau der richtige Schritt für meine Weiterentwicklung als Spieler ist."





Fynn Lienert ist nach Robert Geller (FC Homburg), Silas Drumm (FC Teningen) sowie Nicolas Garcia Stein, Nikita Ebel und Christian Cernenchi (alle FC Denzlingen) der bislang sechste Neuzugang des Bahlinger SC für die Spielzeit 2026/27.