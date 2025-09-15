Bahlinger SC verpflichtet Dritan Maqkaj

Der Deutsch-Kosovare hat die Jugendabteilungen des 1. FC Kaiserslautern und von Eintracht Frankfurt durchlaufen und sowohl in der U17 als auch in der U 19 Bundesligaerfahrung gesammelt. Zuletzt spielte Dritan Maqkaj bis Ende der vergangenen Saison beim Regionalligisten Eintracht Frankfurt II.

Der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Walter Adam, sagte zum Transfer: "Dritan fühlt sich auf der offensiven Außenbahn wohl und überzeugt auch mit seiner Grundschnelligkeit." Angesichts mehrerer längerfristiger Ausfälle habe sich der BSC entschieden, bei passender Gelegenheit noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. "Wir freuen uns sehr, dass es nun mit einem so talentierten Spieler wie Dritan geklappt hat", so Adam.