Bahlinger SC verpflichtet Cristian Cernenchi vom FC Denzlingen Cernenchi spielte bereits beim FC Auggen unter Trainer Marco Schneider von BZ/PM · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der Cheftrainer und künftige Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Marco Schneider, sowie Neuzugang Cristian Cernenchi (rechts.) – Foto: Verein

Der Bahlinger SC verpflichtet zur neuen Saison den Defensivspezialisten Cristian Cernenchi vom Oberligisten FC Denzlingen.

Der 22-Jährige kam über die U 19 von Eintracht Freiburg 2022 zum Verbandsligisten FC Auggen, wo er unter dem damaligen Trainer Marco Schneider sofort zur Stammkraft wurde. Nach zwei Jahren wechselte Cernenchi dann zum FC Denzlingen. Sowohl in der Verbands- als auch nach dem Aufstieg des FCD in der Oberliga war Cernenchi Stammspieler.



Marco Schneider, derzeitiger Cheftrainer und designierter Sportlicher Leiter des Bahlinger SC, sagte zur Verpflichtung: “Cristian ist ein sehr talentierter, technisch ausgezeichneter Fußballer. Er ist zudem fleißig und will sich ständig weiterentwickeln.“ Cernenchi sei vielseitig einsetzbar und zudem äußerst teamorientiert. Schneider weiter: „Ich freue mich sehr, dass er zum BSC kommt - Cristian passt als eines der großen regionalen Talente genau zu unserem Anforderungsprofil.“





Cristian Cernenchi selbst sagte: „Ich habe mich für den Wechsel zum BSC entschieden, weil ich ganz genau weiß, wie leidenschaftlich hier Fußball gespielt wird und wie professionell gearbeitet wird.“ Außerdem betonte Cernenchi: „Besonders freue ich mich auf die neue Herausforderung, da ich mich in einem ambitionierten Umfeld weiterentwickeln und als Spieler den nächsten Schritt machen möchte - und das sowohl sportlich als auch menschlich.“