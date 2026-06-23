Bahlinger SC verpflichtet Ashley Ketterer vom SC Freiburg II

Der 21-jährige frühere U 16-Nationalspieler trug insgesamt zehn Jahre das Trikot des Sport-Clubs, war Teil der U 17 und U 19-Bundesligamannschaft und lief in den letzten beiden Spielzeiten 28-mal für den SC Freiburg II in der Regionalliga Südwest auf.

Der Cheftrainer und künftige Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Marco Schneider, sagte zu der Verpflichtung: "Die sportliche Qualität von Ashley steht ja ohnehin außer Frage. Zudem war ich in den Gesprächen mit ihm auch von seiner Persönlichkeit begeistert - wir bekommen einen tollen Spieler und einen tollen Menschen, weshalb ich sehr glücklich bin, dass es geklappt hat."

Auch Ashley Ketterer selbst freut sich auf den BSC: "Ich bin davon überzeugt, dass ich hier meine sportlichen Ziele verfolgen kann und mich in Bahlingen bestmöglich weiterentwickeln werde!" Den Verein verlassen wird hingegen Samet Yilmaz. Der 23-jährige Offensivakteur war vor der Saison 2025/26 vom FC 08 Villingen zum Bahlinger SC gestoßen. Er bestritt für den BSC in der vergangenen Spielzeit 17 Spiele und erzielte ein Tor. Der Bahlinger SC bedankt sich bei Samet Yilmaz herzlich und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute!